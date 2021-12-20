雲南昭通搶進台商發展　疫後產業「綠色能源、旅遊文化」最搶手

▲第9屆雲台會「雲台綠色能源產業交流合作對接會」。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／雲南報導

第9屆雲台會「雲台綠色能源產業交流合作對接會」18日在昭通市舉行，來自兩岸的企業家、專家學者交流綠色能源產業發展進行投資考察、對接洽談。昭通市政府分別與昆明台協、錫山傢具集團、雲台文旅集團簽約合作框架協議，進一步加深在綠色新型材料、文化旅遊等方面交流合作。

對接會上，昭通市重點推介年產500萬件汽輪鋁合金輪轂項目、年產20萬噸高端鋁合金大直徑鑄棒及2000萬平方米化成箔項目、鎮雄縣竹類全產業鏈深加工建設項目、昭通天麻精深產品開發項目、威信縣輕紡製造建設項目、鎮雄縣硫磷產業綜合利用建設項目、鹽津縣竹產業鄉村振興示範園建設項目、大關縣黃連河國際康養度假區項目等8個招商引資項目。

▲雲南省委台辦主任王忠。（圖／主辦單位提供）



雲南省委台辦主任王忠表示，近年來雲台經貿合作不斷深化，貫徹落實惠台政策紮實有效。昭通作為滇東北開發的主戰場和核心區，是雲南融入長江經濟帶和成渝地區雙城經濟圈橋頭堡。「誠摯邀請台商台企積極參與，到昭通投資發展。」

昭通市也十分看好台商台企產業優勢，開展風能、光伏、水電、蓄能產業合作，促進昭通綠色產業發展；推進台商台企與昭通綠色水電矽、水電鋁及深加工產業合作；深化鄉村振興產業交流合作，充分發揮台商台企在培育、種植、綠色生產、精深加工等先進技術和管理經驗，引進台灣精緻農業、休閑農業的先進經驗做法，助力打造綠色有機農業基地，打造脫貧致富和鄉村振興示範區，同時借重台商台企生態環境治理、修復等領域的先進經驗做法。

昭通市委副書記、市長朱家偉表示，希望廣大企業家朋友主動融入昭通發展，實現企業大發展大跨越。昭通拿出最優政策，大力實施「招商引資年」行動，認真落實減稅降費、減租降息政策，嚴格執行招商引資優惠政策。大力推行招商項目代跑代辦，真正把「最多跑一次」落實到企業主體，做到審批最少，加流程效率。

▼昆明台協會長、雲台文旅集團董事長彭蓁。（圖／台商提供）