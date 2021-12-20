　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

雲南昭通搶進台商發展　疫後產業「綠色能源、旅遊文化」最搶手

▲▼2021雲台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲第9屆雲台會「雲台綠色能源產業交流合作對接會」。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／雲南報導

第9屆雲台會「雲台綠色能源產業交流合作對接會」18日在昭通市舉行，來自兩岸的企業家、專家學者交流綠色能源產業發展進行投資考察、對接洽談。昭通市政府分別與昆明台協、錫山傢具集團、雲台文旅集團簽約合作框架協議，進一步加深在綠色新型材料、文化旅遊等方面交流合作。

對接會上，昭通市重點推介年產500萬件汽輪鋁合金輪轂項目、年產20萬噸高端鋁合金大直徑鑄棒及2000萬平方米化成箔項目、鎮雄縣竹類全產業鏈深加工建設項目、昭通天麻精深產品開發項目、威信縣輕紡製造建設項目、鎮雄縣硫磷產業綜合利用建設項目、鹽津縣竹產業鄉村振興示範園建設項目、大關縣黃連河國際康養度假區項目等8個招商引資項目。

▲▼2021雲台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲雲南省委台辦主任王忠。（圖／主辦單位提供）

雲南省委台辦主任王忠表示，近年來雲台經貿合作不斷深化，貫徹落實惠台政策紮實有效。昭通作為滇東北開發的主戰場和核心區，是雲南融入長江經濟帶和成渝地區雙城經濟圈橋頭堡。「誠摯邀請台商台企積極參與，到昭通投資發展。」

昭通市也十分看好台商台企產業優勢，開展風能、光伏、水電、蓄能產業合作，促進昭通綠色產業發展；推進台商台企與昭通綠色水電矽、水電鋁及深加工產業合作；深化鄉村振興產業交流合作，充分發揮台商台企在培育、種植、綠色生產、精深加工等先進技術和管理經驗，引進台灣精緻農業、休閑農業的先進經驗做法，助力打造綠色有機農業基地，打造脫貧致富和鄉村振興示範區，同時借重台商台企生態環境治理、修復等領域的先進經驗做法。

昭通市委副書記、市長朱家偉表示，希望廣大企業家朋友主動融入昭通發展，實現企業大發展大跨越。昭通拿出最優政策，大力實施「招商引資年」行動，認真落實減稅降費、減租降息政策，嚴格執行招商引資優惠政策。大力推行招商項目代跑代辦，真正把「最多跑一次」落實到企業主體，做到審批最少，加流程效率。

▼昆明台協會長、雲台文旅集團董事長彭蓁。（圖／台商提供）

▲▼2021雲台會 。（圖／記者任以芳攝）

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
李靚蕾再開砲！被錯叫「西春美智子」傷痛遭王力宏狠挖
14歲國中生「不想上學縱火燒家」！　害父母送醫
快訊／李靚蕾為3孩裝視訊機器人！　王力宏「卻和朋友一起觀看」
力宏又糗了！　他翻譯「陌生人背後含意」網讚爆
快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人
週末冷空氣挑戰入冬最強！局部地區探「個位數」低溫
郁方傻眼「王力宏借房聲明」　驚喊：到底誰教的？
快訊／熊好券又出包！　無法登記網崩潰
王力宏私訊李靚蕾：給妳condo！　醫：2單字學到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王毅：台灣是「終將回家的遊子」　不應是被人利用的棋子

Yumi微信截圖遭疑造假　陸博主實測：9年前對話紀錄真能找回

商湯火速重啟招股　排除美國投資者認購

陸新增本土確診「37＋2」 疫情轉至西安單日突增21例

雲南昭通搶進台商發展　疫後產業「綠色能源、旅遊文化」最搶手

「李靚蕾為何不反省一下」　他同情王力宏反問：壓抑婚姻讓他變渣

兩岸民族器樂「雲」上音樂會　陸網友大讚「南華大學太棒了！」

香港泛民拒投票　立法會選舉投票率27.92％估創新低

王力宏人設毀滅難洗白　博主好心列「四大建議」挽救名聲

王力宏人設崩塌將被整頓　陸中紀委：藝人違法失德必究

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

王毅：台灣是「終將回家的遊子」　不應是被人利用的棋子

Yumi微信截圖遭疑造假　陸博主實測：9年前對話紀錄真能找回

商湯火速重啟招股　排除美國投資者認購

陸新增本土確診「37＋2」 疫情轉至西安單日突增21例

雲南昭通搶進台商發展　疫後產業「綠色能源、旅遊文化」最搶手

「李靚蕾為何不反省一下」　他同情王力宏反問：壓抑婚姻讓他變渣

兩岸民族器樂「雲」上音樂會　陸網友大讚「南華大學太棒了！」

香港泛民拒投票　立法會選舉投票率27.92％估創新低

王力宏人設毀滅難洗白　博主好心列「四大建議」挽救名聲

王力宏人設崩塌將被整頓　陸中紀委：藝人違法失德必究

快訊／熊好券又出包「服務異常」　柯文哲：因為台北通太成功了！

月入20萬當鋪男毆打女友企圖毀容！再推倒她媽　判刑定讞

李靚蕾被錯叫「西春美智子」…兒時傷痛遭王力宏痛挖！「對你僅存一點尊重也沒了」

王力宏輸了！作家評「PO文敗在這6點」嘆：想站他這邊都無力

暖心回饋讓愛傳遞　永康就業中心聖誕節前辦徵才提供907職缺

做半套？高公局救災無線電無法群呼　立委籲加速整合、提規劃報告

華碩攜臺大砸億元成立研發中心　施崇棠：目標亞洲第一

王力宏慘成Infiniti「日拋型」代言人　你不知道的車廠失敗投資

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」　崩潰求停止

王毅：台灣是「終將回家的遊子」　不應是被人利用的棋子

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

大陸熱門新聞

「李靚蕾為何不反省一下」　他同情王力宏痛批

王力宏人設崩塌　陸中紀委：藝人違法失德必究

王力宏毀滅！　學生半夜哭改論文

23歲OL上班途中失蹤8天　遺體從河裡打撈上岸

25歲妹PO影片賣身救父：誰給錢就嫁他

王力宏人設毀滅　博主列「四大洗白方案」救名聲

李靚蕾「蕾神之鎚」猛攻　他3點分析：王力宏不會道歉　

媽媽難得下廚　女兒吃完食物中毒送醫

環時記者再公布彭帥新影片 盼平息外界疑慮

香港泛民拒投票　立法會選舉投票率估創新低

電梯被玩弄　傻妹爆笑影片曝光

陸媒再評王力宏！要女性警惕脫離職場風險

Yumi微信截圖遭疑造假 陸博主實測：9年前對話紀錄真能找回

33歲女突耳聾！只因愛戴耳機睡覺

更多熱門

相關新聞

雲台會簽約合作約145億台幣

雲台會簽約合作約145億台幣

第9屆雲台會日前順利落幕，雲台兩地企業簽約合作項目15個，協議金額33.56億元人民幣，換算台幣約近145億台幣，涉及旅遊、農業、生物科技等領域。雲台會分會場的雲南省普洱市和昭通市從12月17日至19日，分別舉辦「雲台綠色食品產業交流合作對接會」和「雲台綠色能源產業交流合作對接會」，持續推動雲台產業融合發展。

關鍵字：

2021雲台會

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

王力宏澄清文「寫錯李靚蕾本名」網氣炸：到底多沒心

快訊／Yumi認與王力宏交往　認了「刻骨銘心」：是他婚前的正式女友

阿滴公開糾錯王力宏長文！「英翻中2離譜錯誤」

王力宏全文邏輯死亡！「只有1句是實話」網全認同

Yumi曬王力宏恩愛對話鐵證　網揪5點「造假痕跡」：妳穿梭時空？

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面