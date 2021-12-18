雲台會簽約合作約145億台幣　兩地企業拚疫後旅遊、農業

▲第9屆雲台合作項目15個，協議投資額33.56億元人民幣 。（圖／雲台會提供）

記者任以芳／雲南報導

第9屆雲台會日前順利落幕，雲台兩地企業簽約合作項目15個，協議金額33.56億元人民幣，換算台幣約近145億台幣，涉及旅遊、農業、生物科技等領域。雲台會分會場的雲南省普洱市和昭通市從12月17日至19日，分別舉辦「雲台綠色食品產業交流合作對接會」和「雲台綠色能源產業交流合作對接會」，持續推動雲台產業融合發展。

本次活動以「雲台融合新發展」為主題，採取線上線下相結合的方式進行，由大陸國務院台灣事務辦公室和雲南省人民政府主辦。兩岸企業家、來自天津、廈門、廣西、雲南等地的多位專家學者，聚焦「雲台融合新發展」主題，以線上線下方式研討交流，持續推動雲台兩地經貿文化交流合作與融合發展。

▲大陸國台辦副主任裴金佳視訊致詞 。（圖／雲台會提供）

大陸國台辦副主任裴金佳以視頻方式出席活動並致辭。他指出，今年1至11月，大陸與台灣進出口貿易額同比增長27.3%。事實再度證明，大陸始終是廣大台商台企投資發展的福地。隨著「十四五」規劃和2035遠景目標推進實施，大陸經濟環境將更加平穩健康，營商環境將更加公平優化，為台商、台企提供的機遇將更多、服務將更好。

裴金佳說，「我們一貫秉持的兩岸一家親的理念不會變，率先同台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台商台企辦實事、做好事的舉措不會變。我們將堅定不移擴大兩岸經貿合作，深化兩岸融合發展，讓更多的台灣同胞從兩岸經濟合作、融合發展當中得利，過上更好的日子。」

▲雲南省副省長邱江 。（圖／雲台會提供）

談到雲台兩地交流，雲南省副省長邱江現場致詞強調，2020年，雲南全省經濟總量達2.45兆人民幣，全大陸排位從2016年第22位躍升到第18位，2021年預計全省地區生產總值同比增長8%以上。雲南發展蘊含巨大機遇，誠摯歡迎廣大台胞搶佔發展先機，加強產業承接、平台對接、精准連接，在互利共贏中實現融合發展。

▲第9屆雲台會吸引兩岸企業家、學者交流 。（圖／雲台會提供）

「2022年，我們要從兩岸一家親，變成兩岸一條心。」新黨前主席郁慕明表示，儘管當前台海局勢複雜嚴峻，但相信大家能克服困難。希望廣大台灣青年，多來走走看看，瞭解大陸。另外，全國台灣同胞投資企業聯誼會榮譽會長王屏生、台灣資深媒體人黃智賢，台灣嘉賓出席活動。

自2012年創辦以來，雲台會成為海峽兩岸交流合作的重要平台之一，持續推動雲台兩地的經貿文化交流合作，「雲台綠色食品產業交流合作對接會」、「雲台綠色能源產業交流合作對接會」、「雲澎旅遊文化推介及音樂美食線上活動」等系列活動也從17日起，一連三天陸續舉辦。

▼ 全國台灣同胞投資企業聯誼會榮譽會長王屏生 。（圖／雲台會提供）