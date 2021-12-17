警察退休的蘇瑞珉栽種可可　奪得CoEx世界賽金牌

▲警察退休的蘇瑞珉栽種的榮獲2021Cocoa of Excellence金牌。(圖／取自蘇瑞臉珉臉書)

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局刑事小隊長退休的蘇瑞珉栽種可可10多年，參加2021Cocoa of Excellence，榮獲金牌，耕耘有了結果，他相高興，也讓世界再度看到屏東可可傲人成果。

屏東縣政府表示，Cocoa of Excellence Program(卓越可可計畫)是一項全球競賽，旨在表彰可可種植者的工作，並鑽研質量、風味多樣性和可可豆獨特的起源，透過各地區的可可生產商網羅世界不同產地的風味，了解精品可可的多元性，讓產地生產者透過可可豆訴說在地的風土，連結生產者及製造者的溝通橋樑，促進產地的市場機會。

2021年受疫情影響讓賽事延宕，但賽事組織仍克服疫情完成了來自53個產地收到的235個可可豆樣品盲測，於2021年7月評選出了最佳50的生產者，台灣可可與巧克力產業協會的屏東可可業者蘇瑞珉的可可豆當時就是脫穎而出的業者之一。

入圍最佳50業者的可可豆會先經過大會的品質檢測，再製成黑巧克力由專家進行評測，經過多達39位專家及巧克力製造商對這50家樣品盲測評核下，評選出了16金獎、17銀獎及17銅獎。在2021年12月16日義大利羅馬舉辦了線上頒獎典禮，多達70多個國家同步線上共襄盛舉，而入圍的屏東可可業者蘇瑞珉則再創佳績，拿下2021金牌的殊榮，讓國際肯定「屏東可可‧台灣巧克力」品牌。

屏東可可產業已形成完整產業鏈，同時具備種植、加工及銷售能力，於國際舞台上常有耀眼成績，2019年ICA（International Chocolate Awards）主席馬丁(Martin Christy)在頒獎時，更同時也對著全球巧克力業者說：「大家要注意囉，台灣巧克力現在來勢洶洶！」，可見台灣可可產業在世界舞台已經嶄露頭角，未來期待有更多業者拿下國際殊榮，將「屏東可可‧台灣巧克力」品牌發揚世界。