補習班英文辣師轉型整合行銷　曝「最常被打槍」是這件事

▲蒂蒂(右)從補教老師轉型行銷整合，希望未來能夠更加增進企劃活動的能力。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

科技大學畢業的蒂蒂，在補習班任職8年後，自行創立了網路行銷整合公司，專門接商業活動、展場表演，常常需要租借場地，又常常被業主以各種理由打槍，最後發現在信義區ATT樓上的餐酒館可賞101大樓以及夜景，因此她幫店家籌辦活動，同時增加自身企劃能力。

蒂蒂，景文科技大學畢業，畢業後開始在文理補習班任職英文老師，專門教導國中、國小的文法，任職8年後，2019年看上辦活動、展覽等商機，決定轉投入網路行銷整合相關產業。

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蒂蒂拿了當補習班老師所存下來的錢，投入行銷整合市場，開始接觸商業活動、行銷以及展場表演，但除了安排人手之外，也必須常常有租借場地需求，但沒想到找場地才是最麻煩的，許多地方不是太狹小就是太符合業主需求。

▲蒂蒂指出，行銷整合最頭痛的根本不是人力安排，而是場地需求常被打槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

蒂蒂指出，當時因為這樣常常被打槍，最後看上了ATT樓上的知名餐酒館，當時來到這裡發現，原來在頂樓可以直接看到101大樓，且甚至還可以用不同角度欣賞，所以常常替業主在這裡安排活動，進而也與店家更加熟識，也順利解決了租借場地的困擾。

蒂蒂表示，之後也常常與店家配合相關活動，例如也會將自己的一些業主或自身的經驗反饋給店家，甚至有些時候，也會自己跑去之前租借的場地放鬆一下，並且有些店家要舉辦活動也會一起參考意見。

蒂蒂強調，當1名補習班老師，每天都是做同樣的事情，但是自從接觸網路以及自己經營行銷整合公司後，才發現每天要接觸不同的人，包括網紅、小模以及業主，事情可以說是相當繁瑣。

蒂蒂希望未來能夠多方觸及，除了接觸辦活動之外，也可以增加自己企劃籌備的能力，也會幫店家寫企劃案，甚至籌備重大節日的活動，更加增進自己的實力。

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