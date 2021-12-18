冏了！警察上門搜索　他剛好在床上保養手槍衝鋒槍　

▲他曾因毒品罪遭逮捕，2個月後又被破門，當場查獲長、短改造槍枝。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局在8日下午，前往三重郭姓男子住處進行搜索，最後進入房間內後赫然發現，男子將2把改造槍枝放在床上進行保養，警方同時還查獲12顆90手槍子彈，以及毒品咖啡包、海洛因等毒品。

警方調查，8日下午1時許，前往31歲郭姓男子位於新北市三重區環河南路的住處搜索，進入透過郭男的母親拿到鑰匙，再開啟房間門，警方一開門表明來意後，就發現桌上有1把克拉克90改造手槍，警方立刻先將郭姓男子上銬並進行搜索。

警方發現桌上有1把克拉克90改造手槍之外，另外還有改造衝鋒槍以及彈夾等證物，後續又再度搜索查獲12柯子彈，另外還找到29包印有「魷魚遊戲」標誌的毒品咖啡包，以及3包海洛因，警方立刻將男子帶回派出所偵訊。

警方指出，郭姓男子在10月份才因持有毒品遭大同分局逮捕查獲，事後警方追溯毒品來源，前往男子家中搜索，沒想到竟然當場查獲郭姓男子將2把長、短改造手槍直接放在床上。郭否認槍枝是自己的，僅表示當時槍枝是1名綽號阿宏的角頭大哥寄放，但阿宏過世了，所以槍枝才一直放在自己身上，警方偵訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》、毒品罪嫌將全案移送地檢署偵辦。

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