13歲兒拋飛亡！一家3口喝完喜酒髮夾彎成死劫　酒駕父仍昏迷



▲尖石一家3口開心喝完喜酒返家，卻因父親疑似酒駕在一處髮夾彎發生死亡車禍。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹尖石一名父親疑酒後駕車，載著2名國中的兒子，在17日晚間9時許行經竹60線26.5公里田埔一處髮夾彎時，連人帶車衝落邊坡，接著又滑至下方道路，車上13歲的小兒子疑未繫安全帶，當場被拋飛車外慘死，父親自己也因頭部重創昏迷尚未脫離險境，唯一幸運的是15歲大兒子，因確實繫安全帶而僅受到輕傷。

高姓男子當日載著2個兒子前往尖石後山參加親友婚禮，疑因餐會上多喝了幾杯，在下山途中行經田埔路段時，加上路段昏暗，在一處髮夾彎失控衝出一旁的邊坡，車輛在翻覆過程中，13歲小兒子因沒繫安全帶，當場被拋出車外慘死，高男則因頭部劇烈撞擊，已轉送林口長庚醫院，但目前仍在加護病房觀察中。

由於高男抽血檢驗有明顯酒精反應，警方也懷疑車禍為酒後駕車所致。

▲除了當場死亡的小兒子，父親自己也身受重傷，目前尚未脫離險境。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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