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機車男酒駕拔腿狂奔　交警「雄哥」化身「熊抱哥」 逮捕

▲▼機車男酒駕被攔查拔腿狂奔，交警「雄哥」化身「熊抱哥」當場逮捕。（圖／警方提供）

▲▼機車男酒駕被攔查拔腿狂奔，交警「雄哥」化身「熊抱哥」當場逮捕。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府警察局交通警察大隊第一中隊綽號「雄哥」的警員彭正雄，與警員廖宗賢17日巡邏時發現騎機車的33歲黃姓男子面色潮紅，眼神飄忽、車行不穩，警方攔查酒測，酒測值高達0.69MG/L，黃男一聽到要被逮捕，拔腿狂奔，此時「雄哥」化身「熊抱哥」，立馬從背後熊抱，順利制止要落跑的「醉犯」。

▲▼機車男酒駕被攔查拔腿狂奔，交警「雄哥」化身「熊抱哥」當場逮捕。（圖／警方提供）

警方攔查黃男時，聞到身上渾身酒味，當場酒測，酒測值高達0.69MG/L，黃男一開始還苦苦哀求放他一馬，也表示願意配合警方，但是一聽到公共危險罪必須移送地檢署偵辦時，拔腿就想逃跑，「雄哥」警察眼見苗頭不對，從背後「熊抱」黃男，幾番掙扎後，廖員直接上銬，成功制伏黃男依法究辦。

▲▼機車男酒駕被攔查拔腿狂奔，交警「雄哥」化身「熊抱哥」當場逮捕。（圖／警方提供）

黃男坦承前一天晚上喝了8罐鋁罐裝的啤酒，從晚上8點開到12點，睡了一覺後覺得沒有醉意，沒想到體內酒精仍未退盡，因為自己在8年前已有一次公共危險的前科，擔心這次遭警方移送後恐怕會被判監禁，才心生逃跑的念頭。

▲▼機車男酒駕被攔查拔腿狂奔，交警「雄哥」化身「熊抱哥」當場逮捕。（圖／警方提供）

交通警察大隊大隊長陳松寅表示，自12月1日起執行「掃除醉犯」專案，為期3個月加強查緝酒後駕車，他提醒民眾，每個人身體對酒精代謝程度不盡相同，晚上喝酒後睡了一晚，起床後體內酒精有可能還沒完全消退，而出現「隔夜醉」狀況，呼籲民眾注意隔夜醉的情形，保護自己與他人的用路安全。

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