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俄軍進逼！烏克蘭正妹「最懂台灣」感受：拳頭大不代表可以亂揮

▲▼烏克蘭正妹譚雅（Tanya）表示，因為俄烏情勢緊張，所以她最懂台灣的感受。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲烏克蘭正妹譚雅（Tanya）表示，因為俄烏情勢緊張，所以她最懂台灣的感受。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio，下同）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯12萬大軍陳兵俄烏邊境，還驚動烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）親自前往前線視察部隊，甚至有情報顯示明年1、2月俄軍就會入侵烏克蘭，顯示兩國的緊張局勢一觸即發。對此一位現在居住在台灣的烏克蘭正妹譚雅（Tanya）就表示，她最懂台灣的感受。

譚雅接受YouTube頻道《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問表示，在台灣住了幾年，終於理解台灣人面臨的情況和台灣人的感受，「這真的讓人很惱怒」。

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譚雅介紹，從2014年開始，烏克蘭與俄羅斯就開始互相衝突，每天都有人失去寶貴的生命，為了什麼原因？北約、克里米亞（Crimea）、頓內次克（Donetska）、盧甘斯克（Lugansk）、北溪2號（Nord Stream 2）還有其他複雜的政治。

▲▼烏克蘭正妹譚雅（Tanya）表示，因為俄烏情勢緊張，所以她最懂台灣的感受。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

譚雅認為，俄羅斯總是說他們所做的所有事情，都是因為你們需要幫忙，「但我們不需要他們任何幫忙啊」。

譚雅說，現在邊境來了一堆俄羅斯坦克，沒有人喜歡他X的戰爭，如果發生任何事情，她當醫生的媽媽要去前線幫忙，她爸爸今年52歲，即使是他這個年紀也要去前線作戰，「這就是我最不想看到的情況」。

▲▼烏克蘭正妹譚雅（Tanya）表示，因為俄烏情勢緊張，所以她最懂台灣的感受。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）


譚雅說，現在烏克蘭碰到的這些情況，讓她真的很能體會台灣，「因為我也知道，台灣最近常被對面的飛機拜訪」像這種沒必要的威脅，根本於事無補。

譚雅強調，「只因為你的拳頭比較大顆，不代表你可以隨便揮在別人身上」。

譚雅告訴很多台灣朋友，「我們烏克蘭人不畏懼戰」自由不是靠別人施捨，自由是自己爭取來的，是要經歷過無數犧牲，代價可能也非常高，「再說一次我們都想要和平，但是有人故意踩你腳趾，你就他X用力踢回去」。

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