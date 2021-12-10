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《我們一家人Taiwan Bravo！》節目　紀錄新住民圓夢與愛的冒險

圖、文／內政部移民署提供

由內政部移民署與三立電視台共同製播的《我們一家人Taiwan Bravo！》節目，將走訪臺灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，分享他們感動和努力，讓更多新住民故事被社會看見，每周日下午2點首播《我們一家人Taiwan Bravo！》節目，也於每日三立新聞台整點新聞播出《我們一家人Taiwan Bravo！》專題，記得準時收看！

帶您看一段飄洋過海的音樂愛情故事，男主角是來自葡萄牙的Fernando，他是一位編曲家，跟臺灣太太，原本定居在葡萄牙，因為太太想家了，夫妻倆一起回臺灣！而生性浪漫的 Fernando，認為自然萬物都有生命力，決定以此為創作靈感，譜出動人的樂曲。不僅如此，他為了想更深入了解臺灣，還帶著電子琴，跟太太一起去環島，不論是高山或田野，Fernando都能來一段即興創作，把臺灣的每一種元素，都收錄進音符裡，紀錄下每一個感動的瞬間。

▲▼《我們一家人Taiwan Bravo！》節目 紀錄新住民圓夢與愛的冒險。

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▲葡萄牙新住民Fernando。

根據統計，光是去年2020年，移民到臺灣的香港人就有1.8萬人，年增幅高達84%！臺灣的多元自由與包容，成為許多香港人的移民首選，而接下來要帶觀眾認識的這位是從香港到臺灣圓夢的料理藝術家。節目中記者也到訪臺中這間義大利麵餐廳，桌上的餐點，是老闆江東源料理，牆上的畫作，也是出自他之手。原本在香港，有著穩定的工作，但江東源心裡知道，一直這樣過下去，不是他想要的生活，所以他隻身來臺打拚，也曾經一度經營不下去！但他不願向現實低頭，堅持不放棄，現在不僅餐廳是人氣名店，畫作也備受肯定，甚至和連鎖飯店攜手，畫出他在臺灣打拼的故事。

▲▼《我們一家人Taiwan Bravo！》節目 紀錄新住民圓夢與愛的冒險。

▲香港新住民江東源。

來自越南的朱美玲，心中一直有個夢想，希望有一天，能有一間屬於自己的店！於是嫁到臺灣。多年來，她拼命工作存錢，直到兩年前，才終於圓夢，開了一間專賣越南麵包的小店。朱美玲每天清晨，就起床做麵包，主打現烤現做，因為成份單純無添加，做出來的法國麵包，有著酥脆的外皮，一口咬下去，還吃得到淡淡的麵粉香，加上內餡口味非常多變，常常吸引客人大排長龍！有句話說，認真的女人最美麗，朱美玲靠著努力不懈，不僅圓了創業夢，還為自己和家人買了房子，所有的辛苦都有了回報！

▲▼《我們一家人Taiwan Bravo！》節目 紀錄新住民圓夢與愛的冒險。

▲越南新住民朱美玲。

這位將母愛化為彩色麵條的陳金蘭，為了女兒挑嘴、不吃蔬菜，一度傷透腦筋！但她靈機一動，突發奇想，想到「以菜入麵」，像是將南瓜打成泥，再和入麵糰之中，做出顏色飽滿的黃金麵條，沒想到成功抓住孩子目光，解決了不少媽媽的難題！但這一切可不容易，為了製作出心目中的理想麵條，陳金蘭還回廣東老家，拜師學藝，經過長時間的練習，利用手勁與毅力，成功搓揉出五顏六色的彩虹蔬菜麵，也把母愛揉進麵糰裡！

▲▼《我們一家人Taiwan Bravo！》節目 紀錄新住民圓夢與愛的冒險。

▲中國新住民陳金蘭。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人Taiwan Bravo！》節目當中，都會完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也在各大社群平台上映，歡迎追蹤訂閱我們節目。

精彩節目請鎖定周日下午2點 三立電視CH54台 我們一家人Taiwan Bravo！
三立電視與內政部移民署共同製作 新住民發展基金補助 廣告
我們一家人臉書 https://www.facebook.com/SETwearefamily/　
我們一家人網站 http://setwearefamily.setn.com/　
我們一家人YouTube：https://bit.ly/331eyXb

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