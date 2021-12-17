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高雄妹無照狂飆…「連闖3紅燈」！暴撞賓士　車主傻：還不聞不問

記者許凱彰、陳宏瑞／採訪報導

16歲蘇姓少女、14歲張姓少女凌晨雙載騎乘機車，連闖3個紅燈，在行經高雄市前金區中華、五福路口時，直接撞上綠燈直行的賓士GLC300休旅車。騎士與休旅車宋姓駕駛均沒有酒駕行為，惟16歲機車騎士未持有駕照，有闖紅燈，為此恐吃上罰單。

2名未成年少女17日凌晨2點多，騎乘機車行經中華三路與五福三路路口，闖紅燈撞上中華三路綠燈直行的白色賓士休旅車，碰的一聲巨響，2名少女摔飛，倒地不起，隨後緊急送醫治療。

▲▼高雄16歲女無照闖紅燈。（圖／記者許凱彰翻攝）

▲高雄16歲少女無照駕駛出車禍。（圖／記者許凱彰翻攝）

駕駛休旅車的宋姓駕駛表示，自己才「剛剛出門準備上班」，開到五福、中華路口綠燈要直行，結果就看見一台高速行駛的機車向他騎來，完全沒有反應的時間，車子就撞到右後方車門、玻璃。

據了解，當時後方有一位女警目睹無照少女騎快車經過，試圖要追上，不過因為她們騎得太快追不上，之後闖了紅燈就立刻發生了車禍。

▲▼高雄16歲女無照闖紅燈。（圖／記者許凱彰翻攝）

▲少女闖紅燈撞上綠燈直行的賓士休旅車。（圖／記者許凱彰翻攝）

宋姓駕駛的妻子郭小姐接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時直言，當時他才剛出門上班，才剛出門就接到出車禍的電話，光是看那個板金凹陷，就可以知道她們有騎多快，把車子送回賓士原廠送修，技師也傻眼，還以為是被轎車或是貨車撞到，光是基本維修費用就50萬元起跳。

郭小姐補充說到，好險車子有保保險，丈夫在駕駛座除了受了驚嚇，沒有明顯外傷，只是2名未成年少女在出事過後，到現在都還是不聞不問。

▼看到車子板金的凹陷就可見當時的撞擊力道。（圖／記者許凱彰翻攝）

▲▼高雄16歲女無照闖紅燈。（圖／記者許凱彰翻攝）

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