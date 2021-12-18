李靚蕾沉默2天不忍了！作家揭全因「王力宏致命1錯誤」：自找的

▲李靚蕾與王力宏情斷8年婚姻。（圖／翻攝自Instagram／李靚蕾）

記者施怡妏／綜合報導

王力宏與李靚蕾情斷8年婚姻，李靚蕾沉默2天後，17日深夜在IG發5000字長文反擊，控王力宏在各城市有眾多砲友、召妓，還與已婚有小孩的女星發生關係，王子形象全毀，對此，兩性專家欣西亞指出，李靚蕾隱忍多年一次爆發，是因為「王力宏不願對大眾承認自己錯在哪裡」。

兩性作家欣西亞在粉專「欣西亞和Shane任翔」發文，李靚蕾發文控訴王力宏婚後種種荒誕事蹟，結婚8年來一直隱忍，最後決定挺身出來講出事情，認為和王力宏不願跟大眾承認錯誤有關，「尤其，這個錯誤又跟出軌息息相關」。

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欣西亞表示，任何一個在婚姻內遭受到背叛的女人，若要她們對丈夫「原諒」和「放下」，首要條件是「男人必須先正視自己的行為、承認自己的錯誤、對自己所造成的局面有所擔當」，而且最好對內（從老婆到家人）、對外（從工作夥伴到社會大眾）都是如此。

▲王力宏形象全毀。（圖／翻攝自王力宏IG）

欣西亞指出，如果只是閃躲，企圖一手遮天，這對身為明眼人的老婆來說，處境尷尬也進退兩難，就是「我也想放下，但你總是要先勇於承認，讓我有個原諒的點」，否則，實在情何以堪？

欣西亞表示，李靚蕾和王力宏結婚之後，一直都是媒體追逐的焦點，形象也頻頻被塑造成「看上去是清純乖乖女，實則上是濃妝豔抹夜店咖」，但多年來李靚蕾為了老公王力宏的清新形象和事業，念在夫妻本在同條船上，她都默默隱忍，最後切心離婚，「眼見老公對於出軌傳聞還死不承認，還讓她背負婆媳不合的罪名，自然原地爆炸！」

最後，欣西亞認為，很多人覺得李靚蕾長文對王力宏是毀滅式反擊，「但說真的，這一切毀滅情歌王子的生涯沒有別人，只有王力宏他自己」。