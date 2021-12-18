李靚蕾強悍宣戰BY2妹！網友全被圈粉推爆「蕾神之鎚」：幹翻他們

▲李靚蕾宣戰BY2妹。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

李靚蕾17日深夜突然寫下5000多字的毀滅式長文，控訴王力宏愛約炮、劈腿，連她懷孕時也不放過。而BY2妹妹Yumi被影射是小三，氣到連夜報警。沒想到，李靚蕾18日中午親上火線回嗆，「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」對此，大陸網友瞬間炸鍋，封李靚蕾「蕾神之鎚」！

李靚蕾宣戰文一經發布，瞬間引爆大陸網友洗板，大多數都是大讚李靚蕾「蕾神之鎚」，「姐姐，強！！！我們女性就是要勇敢！」、「沒有提名道姓，自己對號入座對上槍口，不打妳打誰呢，搞了800回了人家原配還不能留點證據嗎？一天天想什麼呢。頭頂三尺有神明啊，人要有基本的敬畏心」、「蕾姐，幹翻他們！我們大陸網友支持妳到底！！！！」、「姐姐，要勇敢！讓小三顛倒黑白，世界上就沒王法了！」、「姐姐到底咽了多少委屈才有今天的硬氣的，加油！！！」。

▲大陸網友被李靚蕾圈粉。（圖／翻攝自微博）

其實早在16日就有自稱是BY2閨蜜的網友爆料，王力宏出軌BY2團員，還附上多張Yumi與王力宏的合照，暗指兩人關係，王力宏公司對此震怒喊告，而BY2工作室也發聲明，表示合照是BY2在王力宏2013年演唱會的公開慶功宴上與朋友一起合照，但卻被有心人士截取了兩人單獨部分的照片加以傳播，「並只截取了兩人單獨部分的照片加以造謠傳播。此類不實信息一經發布即引起不明真相的社會公眾肆意轉載，使得廣大公眾及媒體產生錯誤認知，已嚴重損害BY2的名譽。」