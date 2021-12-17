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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／人潮擠爆自由廣場！國民黨大造勢現場喊「破2萬人」

記者楊蕓／台北報導

明（18）天就是公投投票日，國民黨今天晚間6點在自由廣場舉辦「民主守夜」造勢全力催票。國民黨表示，截至晚上8點，現場湧進約2萬的群眾。「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投案領銜人林為洲與江啟臣委員呼籲大家，明天不論天氣如何，一定要出門投票，共同努力讓四個公投案過關，投出超過5百萬張的同意票。

造勢活動晚上6時正式開始，由青年民主戰隊進行暖場宣講，主活動在晚間7時半至9時半進行，安排的宣講人包括國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、國民黨前主席、公民團體、公投領銜人以及黨籍立委、縣市議會、縣市長等。

▲▼國民黨民主守夜活動。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨民主守夜活動，現場喊破2萬人。（圖／記者李毓康攝，下同）

中廣董事長趙少康、立法院黨團總召費鴻泰等宣講時大力疾呼，這次公投是對蔡英文的嚴格檢驗，如果因為天氣冷不出來投票，直接民意就被民進黨沒收了，從此以後，辦公投也不會過，民進黨不只是將公投關進鐵龍，而是直接刪掉了，從此民進黨就會更囂張，網軍會繼續治國，只要大家出來投票就有通過的機會，為了自己、為了國家長長久久、為我們子孫後代，大家一定要出來投票，「四個都同意，臺灣更美麗！」

▲▼國民黨民主守夜活動,林為洲 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委林為洲 。

反萊豬公投領銜人林為洲表示，蔡英文總統半夜開記者會，開放萊豬進口， 立法院經過半年抗爭，走到最後一哩路，明天是決戰時刻，大家一定要繼續努力，維護大家的食安、維護大家健康，出來投下同意反萊豬的公投票。

公投綁大選領銜人江啟臣指出，公投對民進黨而言就像是照妖鏡，公投若沒有用，民進黨就不會怕，若不會怕，就不會在2018年選輸後極力修改公投法，於2019年硬將公投關進鐵龍。他強調，公投讓執政者害怕，讓執政者必須謙卑、必須向人民低頭，如果沒有這四項公投案，蔡英文、賴清德、蘇貞昌會出來嗎？這三大巨頭現在到處趴趴走，就是怕明天四個公投案通過，才趕快出來。他呼籲，三年前十個公投案過七個，「明天四個通通過，人民日子才好過」。

江啟臣表示，不分藍綠，四個都同意，公投是人民作主，民主是人民作主，不是民進黨作主。現在只缺三張票，就是催票、拉票、投票，拜託大家幫忙拉票，明天不論風雨，要讓執政者、蔡英文低頭，明天大家就要出來投公投，讓執政者謙卑，否則都是他們的謙卑都是講假的，將人民聲音拋到腦後。

▲▼國民黨民主守夜活動,江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委江啟臣。

▲▼國民黨民主守夜活動。（圖／記者李毓康攝）

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