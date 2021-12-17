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范雲吿陳雪生性騷擾出爐！法院判賠8萬⋯全數捐婦女救援基金會

▲▼范雲提吿陳雪生性騷擾，法院判陳雪生賠償8萬。（圖／翻攝范雲聲明影片）

▲范雲（右）提吿陳雪生性騷擾，法院判陳雪生賠償8萬。（圖／翻攝范雲聲明影片）

記者林育綾／台北報導

立法院去年7月審查監察院人事案爆發衝突，民進黨立委范雲指控，國民黨立委陳雪生在過程中以肚子頂她，涉及性騷擾，她事後也到台北地院提起民事訴訟。今（17）日法院宣判陳雪生應民事賠償8萬元，范雲表示，依據去年7月提告時的承諾，「全數捐給婦女救援基金會，協助性騷擾被害人。」

婦女救援基金會長年協助婦女受暴、騷擾等相關案件，近來也倡議各界重視「數位性暴力」，包括IG近來有不法之徒號稱提供輕鬆、高薪的「陪聊」工作，吸引民眾前去應徵，不料在陪聊的過程當中被對方詐騙裸照，並加以威脅。婦援會提醒，當前科技以及通訊軟體相當發達，除了要仔細過濾消息來源，在虛擬的網路上也要注意自身的隱私，一旦性私密影像不幸外流，要面臨的是漫長的復原之路，除了保護自己也要盡量提醒家人或親友，千萬不要誤入打工詐騙的陷阱當中。

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范雲17日聲明全文如下：

我提告陳雪生委員性騷擾民事賠償，剛剛法庭宣判了。謝謝法官依據事實所下的公正裁定，要陳雪生委員民事賠償八萬元。

感謝林宜瑾委員、林楚茵委員願意站出來作證，賴芳玉律師、施雅馨律師，陪我一起經歷調查與法庭訴訟。

我將依據去年7月提告時的承諾，全數捐給婦女救援基金會，協助性騷擾被害人，

本次性騷擾事件，儘管我方提出的證據明確，卻仍然經歷了一年五個月的法院訴訟過程。

我也同時提出臺北市性騷擾行政申訴，經歷申訴、再申訴、以及對方提出訴願，臺北市政府在這個星期二（12月14日）再次確定「性騷擾成立」。這也經歷了一年四個月的過程。

作為一位立法委員，同時又是熟悉性別平等法律的婦女運動工作者，面對如此明確的性騷擾事件，要依法尋求性騷擾的正義，還得經歷這麼多的煎熬。

可以想見，其他沒有資源、不了解法律的性騷擾被害人，要忍受多少身心的痛苦；為什麼做錯事的明明不是我們，像陳雪生們這樣的加害人不僅不願意認錯、遑論道歉，還透過龐大的律師資源，進行法律濫訴、行政訴願等多重管道持續惡意傷害性騷擾的受害者？

後續我將繼續和被害人站在一起，推動反性騷擾、反性別暴力的運動！包括警察局的第一線調查的問題、性騷擾相關法制的檢討、民意代表及助理性騷擾案件的三不管地帶等法律改革等面向，都需要大家一起來關注與改善！

我希望整個社會能夠一起向性別暴力說不！我們應該更努力，讓所有性騷擾、性別暴力的受害人，都能有勇氣站出來為自己討回公道！

感謝大家對本案的關心，時代在改變，請大家一起支持，讓台灣性別平等可以繼續往前！

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