搞失蹤？12星座男突然「已讀不回」背後原因

▲揭密12星座男已讀不回。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

跟異性聊天，他回訊息快慢與否，是不是讓你心慌慌呢？據《星座好朋友》網站分析，12星座男突然已讀不回，究竟有什麼內心戲，一起來看看吧！

牡羊座

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牡羊男很有可能剛好在忙，所以忘記回你訊息，牡羊座個性衝動，想到什麼就立刻去做，想起要回覆的時候可能已經第二天。

金牛座

金牛座比較內向怕生，若是你表現的過於主動，反而會讓他們退縮，與其長篇大論不如簡短的問他問題讓他回應，不要表現太過強硬。

雙子座

雙子座有時因為心情不好，或是突然覺得不想回應任何人，畢竟雙子座極端起，來連自己都控制不了，等他梳理好自己的情緒就會想到怎麼回了。

巨蟹座

如果巨蟹男想疏遠一個人，回訊息的速度一定會越來越慢，因為他們不想太直接拒絕別人，把時間拖著比較不會尷尬。

獅子座

獅子座可能會因為訊息太多來不及看，或是根本對你不太感興趣所以不回，不管是哪一種，只要他是在乎你，就一定會想辦法回你的。

處女座

處女男不回訊息，可能是跟你聊不起來，不希望浪費兩人的時間，也有可能是他需要一段時間沉澱心情，等他復原了，可能就會自己回來找你聊。

天秤座

天秤男的已讀不回很有可能是想逃避你，礙於禮貌他還是會回的很慢．盡量跟你有來有往的對談，但就這樣慢慢地跟你疏遠。

天蠍座

如果天蠍座很清楚你對他有好感的，但他沒有那麼喜歡你，那就會回得很慢，或是用欲擒故縱的方式，來考驗你對他的喜歡到哪個程度。

射手座

射手男如果本來回你回得很快，之後卻不回覆你的訊息，那很有可能他遇到更好聊得人，射手回訊息比較隨心所欲，硬要回反而讓他反感。

魔羯座

魔羯男的已讀不回基本上就是沒興趣了，一兩次沒回可能是在忙，如果一直都是要回不回的情況，就是在表達自己想拒絕你的立場。