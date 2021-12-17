氣候過熱+薊馬肆虐影響　屏東紅豆損失慘重

▲莊瑞雄（左）與農委會等單位人員勘察紅豆裡 。（圖／莊瑞雄服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今年屏東紅豆受薊馬肆虐及天氣過熱影響，開不了花、結不了莢，且災情持續擴大，立法委員莊瑞雄今（17）日特別召集農委會副主委陳駿季，及農糧署副署長姚志旺及農改場官員等人，到南州、崁頂兩鄉勘察，發現災情慘重，將為農民爭取現金補助。

莊瑞雄等人今早到紅豆田，看到豆欉雖然綠油油一片，但比平常矮小許多，且紅豆花都被薊馬吃光了，幾乎無法結莢，或是只有零星結莢，和以往結莢累累相去甚遠。

莊瑞雄表示，屏東紅豆產量佔全國八成以上，每年12月開始就是紅豆產季，但今年10月初大雨加上颱風環流影響，土地過於潮濕導致植株鬚根無法拓開，使得紅豆發育不良、植株矮小及發育不佳。10中旬過後，久未下雨且白天高溫，薊馬繁殖快速，影響開花結莢，

在多重氣候因素影響下，過去紅豆產量約每分地400台斤，今年平均產量減少四成即每分地240台斤，更有地區僅剩下100台斤甚至有無法收成者，讓農民血本無歸。

陳駿季副主委當場指示地方中央同步進行災損判定，地方上請各鄉公所儘速將災情上報縣府，而中央的部分，他也會儘速召開專家會議，釐清致災原因，以免影響農民採收期之後的農作期程。

莊瑞雄表示，自己出身屏東農村，最可以了解當農民遇到天災後往往不知所措，因此，政府的救助要從簡、從速、從寬，不只如此政府更需要規劃農作物保險產品，讓農民有更多保障。