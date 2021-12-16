國中少女許願「想要一張床」！一家4口擠5坪房　每晚怕屋頂塌下來

▲陳小妹一家4口每晚擠在5坪的臥室睡覺，但天花板卻搖搖欲墜...（圖／翻攝自YouTube／希望義工團）

記者柯沛辰／綜合報導

每個人心中都有想要的事物，但可能很難想像，15歲陳小妹的願望是「擁有自己的一張床」。屏東陳小妹和爸爸、阿公阿嬤一家4口同住百年古厝，但房屋年久失修、天花板多處塌陷，一家只能擠在5坪的臥室睡覺，不時會漏水，但每月僅有1萬元的微薄收入，三餐都成問題，更不可能修繕家園。「希望義工團」前往會勘，決定幫忙募款，並幫陳小妹打造新家，一圓她的夢想。

屏東萬巒這間百年土磚古厝是一家4口唯一的住所，歷經多年風吹日曬，家中多處塌陷，只剩小客廳、主臥室安全。去年12月，臥室天花板也開始崩塌，一家人只能用帆布鋪蓋屋頂，勉強遮風避雨，但一家4口每天都擔心受怕，不知道哪天會在睡夢中被瓦礫壓死。

▲屋頂漏水，只能先用帆布勉強遮蓋。（圖／翻攝自YouTube／希望義工團）

目前年過70歲的阿公和陳爸爸在當地做臨時工，微薄收入和中低收補助加起來，每個月僅有1萬多元來支撐家中經濟，遑論修繕自己已破損不堪的家，加上小妹妹的阿嬤須長期洗腎，一家基本過著艱辛又窮困的生活，三餐都是問題。

義工實際造訪後，發現一家人克難做出磚灶，用來生火洗熱水澡，而且廚房在家門前、毫無遮蔽，煮好後只能2人輪流吃飯，因為屋內無法同時擠進祖孫4人同時吃飯，通常一菜一湯，像是高麗菜、貢丸湯。另外，義工還發現，簡陋的浴室沒有馬桶，一家人如廁後還得將便盆攜出傾倒，相當不便。

▲陳小妹一家靠磚灶燒水洗澡。（圖／翻攝自YouTube／希望義工團）

義工心疼表示，陳小妹的年紀應是快樂成長階段，但現在卻背負全家唯一希望。不過，陳小妹心繫的卻是阿公，因為阿公已經年過70歲，還要辛苦在工地做工，她恨不得自己趕快長大，幫忙改善自己的家。

為此，「希望義工團」決定對外募款，替陳小妹打造新家，盼一圓陳小妹想要擁有一張床的夢想。