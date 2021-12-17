今增15例境外移入「飛澎湖確診漁工在列」　打2劑莫德納遭突破

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布新增15名境外移入確定病例，飛澎湖確診的印尼籍漁工也在列，案號16896，11/23入境及檢疫期滿前採檢均為陰性。自主健康管理期滿後因工作需求採檢後確診，匡列接觸者54人，23人列居家隔離，13人列自主健康管理，18人疫調中。

指揮中心說明，今日新增15例境外移入個案，為8例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自英國(2例，案16883、案16890)、捷克(案16884)、美國(2例，案16885、案16888)、愛爾蘭(案16886)、新加坡(2例，案16887、案16892)、越南(案16889)、奈及利亞(案16891)、馬爾地夫(案16893)、柬埔寨(案16894)、菲律賓(案16895)、印尼(案16896)、泰國(案16897)入境，入境日介於11月23日至12月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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▲12/17境外移入個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

一名印尼籍漁工在採檢結果出爐前從高雄搭機前往澎湖，落地後才收到確診通知。澎湖縣政府16日急尋同班機19人，所幸PCR採檢都是陰性。被問及此次事件是否算仲介疏失？衛福部長陳時中表示，漁工在已經在集中檢疫所待滿21天，符合管制要求，應該是國外染疫後陰陰陽陽情況。

陳時中上午出席衛福部中醫藥司頒獎典禮，會後接受媒體堵訪時，被問及印尼籍漁工澎湖染疫是否為仲介疏失時回應，該漁工在14天檢疫期與7天自主健康管理期間都待在集中檢疫所，是完成所有檢疫才行動，已符合管制要求。而個案首次採檢Ct值37.06、二採Ct值高達41，應該是國外染疫後時陰時陽情況。