吳思瑤喊「我餓了」約林秉樞私聊？4段對話全挖出　本尊回應了

▲林秉樞和吳思瑤在臉書上的互動引發外界關注。（圖／記者黃彥傑攝、吳思瑤國會辦公室提供）

記者曾筠淇／綜合報導

林秉樞毆打民進黨立委高嘉瑜事件，扯出黨內派系互鬥、網軍等案外案，立委吳思瑤也遭到波及。繼國民黨議員徐巧芯爆料吳思瑤約林秉樞喝咖啡後，又有網友曬出其他截圖，直指兩人在臉書上頻繁互動，就算不到非常熟，也理應有一定交情。對此，吳思瑤回應，臉書的互動都很公開，「沒有必要用這種事後英明的方式來回看。」

本站曾報導《吳思瑤切割「不熟林秉樞」！被爆主動約喝咖啡3人行 對話截圖曝》，從徐巧芯16日貼出的截圖可見，吳思瑤在詩人藝術家「國家文化藝術基金會」董事許悔之的留言中，主動邀約林秉樞一起喝咖啡，還標記林秉樞「聽到沒？呼叫你了！」

▲徐巧芯貼出截圖。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

事後也有網友在PTT上陸續貼出其他留言，像是立委黃國書標記吳思瑤以後，吳思瑤則是在底下標記林秉樞，「敲碗討拍，真的公平公開，嗚嗚」。還有另則留言寫道，林秉樞先是寫說「思瑤很正又苗條，不用減肥啦。#比賽結束我帶你去吃牛排。」吳思瑤則回，「私聊？我餓了。」

▲該截圖引發熱議。（圖／翻攝自PTT）

值得一提的是，從「我餓了」的留言循線可知，該對話應出現在2019年9月「這一天，開心地吃著月餅的思瑤，面臨了嚴酷的挑戰」的貼文底下。不過可能因林秉樞臉書帳號關閉中，因此未找到此留言；且該截圖的吳思瑤雖有藍色勾勾，但沒有頭貼，是否為真仍存有爭議。

另外，吳思瑤也曾在去年4月的「台灣貓節」貼文底下主動標記林秉樞和其他好友，「建築界的貓奴，來蓋房啊！」甚至還有網友挖出林秉樞和吳思瑤的合照，質疑兩人交情匪淺。

不少網友看到截圖後，都忍不住留言表示，「很會，兩個人都是」、「很明顯，他們兩人不熟」、「我也要跟思瑤私聊」。但也有人提醒，「嘲弄歸嘲弄，大家還是要小心假訊息」。

對此，吳思瑤接受《東森新媒體ETtoday》致電採訪，針對咖啡的留言，「咖啡都還沒有認真去約過，只是按按鍵盤」，雖然她記得三人曾在留言中互動，不過前面在說些什麼已經沒有印象，日前許悔之也有打電話給她，問她記不記得這件事，但是「咖啡始終沒有喝到，也沒有去約，臉書上敲敲鍵盤，但始終沒有去約。」

▲吳思瑤多次與林秉樞在臉書上互動。（圖／翻攝自Facebook／吳思瑤）

另針對PTT上的截圖，吳思瑤綜合回應，那些都是很久以前的事情，她實在不知道主文在說什麼，「沒有前因後果也不太曉得」，不過臉書就是一個公開的場域，臉書上的留言互動大家都能看到，「這都是非常的正常、非常的健康，所以實在也沒有必要用這種事後英明的方式來回看。」

吳思瑤也強調，或許這個人現在有些大家無法接受的行為，但當時在臉書上留言互動時，沒有人知道，「我完全不知道他未來是會有一個家暴行為的人，所以應當回到事件的本質」，該偵辦、該查察的都全力支持，「我真的沒有辦法在臉書上的互動過程去預知這個人會有怎麼樣的行為」，只有當事人可以為自己做的事情負責，而他們的互動僅是因為「民意代表必須接觸到很多朋友，臉書就是公開，都很正常，沒有什麼不可告人之事。」

▲吳思瑤認為臉書上的互動都很公開、正常。（圖／翻攝自PTT）

至於兩人合照的部分，吳思瑤則表示，「來過我辦公室的人都知道我養了一隻狗，是立法院的招牌，拍照的人實在是不計其數」，她與林秉樞拍照也是很久以前的事情，不記得是什麼時候，應該是林秉樞當時到立法院有事情要辦，順道看一下狗，「我也在，當然說歡迎」，但是現在回想起來，看狗可能只是個藉口，「或許合照才是他的目的吧。」