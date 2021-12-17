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高鐵旅展3重優惠！滿5千送5折車票　再拿「卡娜赫拉盥洗包」

▲▼高鐵在高雄旅展推出多種優惠。（圖／高鐵）

▲高鐵持續推出多種國旅優惠。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

2021高雄市旅行公會國際旅展今日起至20日在高雄展覽館開展，台灣高鐵公司祭出旅展限定3重優惠，包括購買高鐵假期送盥洗包、滿5千送5折車票、會員下單點數加倍加50點折50元。

高鐵公司表示，今年祭出旅展限定3重優惠大Fun送，第1重，旅展現場購買高鐵假期行程，下單即贈「高鐵聯名盥洗包」乙個；第2重，指定商品單筆訂單滿5,000元，就送「標準車廂對號座5折乘車券」乙張；第3重，凡TGo會員下單可享點數加倍贈及50點折50元的專屬優惠。

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▲▼高鐵在高雄旅展推出多種優惠。（圖／高鐵）

▲▼高鐵在高雄旅展推出多種優惠。（圖／高鐵）

▲▼高鐵在高雄旅展推出多種優惠。（圖／高鐵）

高鐵公司指出，高鐵假期五星自由行提供高鐵標準車廂對號座來回車票搭配五星飯店住宿超值優惠價格，專案搭配飯店包括台北、台中、嘉南、高屏等21家知名五星級飯店，以高雄出發且入住台北晶華酒店為例，平日兩人同行，每人只要2,990元，相當於高鐵標準車廂來回車票加10元，再享免費升等豪華客房。

高鐵假期「自駕輕鬆升級」專案提供高鐵標準車廂來回車票+36小時租車，再享車型免費升級的超值優惠，適用取車車站包括：台北、台中、嘉義、台南、左營五站，以兩人成行、台北出發到左營為例，每人只要3,179元起，相當於只要高鐵回車票+199元就能輕鬆自駕出遊。

▲▼高鐵在高雄旅展推出多種優惠。（圖／高鐵）

▲▼高鐵祭出三大優惠。（圖／高鐵）

▲▼高鐵在高雄旅展推出多種優惠。（圖／高鐵）

高鐵假期「饗宴之旅3日豐富行」，產品內容包括安排旅客入住台北晶華酒店，晚餐搭配米其林一星評價的「A Cut牛排」；台中地區則入住日月千禧酒店，搭配米其林一星「Forchetta」晚餐饗宴。該專案行程另加碼贈送8小時的附駕遊。

高鐵公司表示，所有高鐵假期產品除了在高雄國際旅展現場銷售外，旅客也可透過高鐵假期網頁購買更多旅遊產品，歡迎旅客把握機會上網搶購。

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