熱褲妹車鑰匙「鎖置物箱」！急奔派出所求救　女警帥氣拆車解圍





▲羅女把機車鑰匙鎖在置物車廂內，急忙向派出所求救，最後女警順利解圍，讓她相當感激。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名羅姓女子昨（16日）晚間10時許，因機車鑰匙不小心鎖在置物箱內，便跑到五福二路派出所求助。女警蔡汶均見狀立即上前幫忙，惟該時間已營業的車行、鎖匠，便動手拆除面殼、撥動鋼絲，順利拿出鑰匙，而羅女相當開心，最後還與蔡員合照比讚。

高雄新興分局五福二路派出所指出，16日晚間10時許，警員蔡汶均正在所內擔服備勤勤務時，羅女(23歲)匆匆忙忙跑進派出所，蔡員見羅女神情慌張便向前關心詢問有什麼需要幫助之處，只見羅女低頭不好意思地說，因機車鑰匙不小心被自己鎖在置物箱裡，並向蔡員表示，身上所有的重要證件、錢包和家裡鑰匙都在車廂裡，哪裡都去不得也很擔心要露宿街頭，且隔天一大早就要趕去工作，實在想不到辦法才來尋求警方協助。

蔡員得知此狀況，第一時間馬上幫忙撥打電話尋找，是否仍有在營業之鎖匠、車行，無奈已超過晚間10點，店家皆關門，便返回派出所拿出工具箱，經與羅女討論後，決定動手拆除面殼、撥動鋼絲，順利將置物廂開啟拿回鑰匙。

事後羅女不斷道謝，並大讚蔡員為了民眾小事，願意把整隻手都弄黑的。蔡員則表示，只要是需要幫助的人都是我們服務的對象，更不因善小而不為，且孤身女子一人在外更是危險，不必放在心上。

原來，蔡員曾是警用機車承辦人，對於機車構造有稍微了解，才有辦法即時救援。但也在此提醒民眾，術業有專攻，若往後再有遇到類似今日鑰匙鎖進置物車廂的狀況，務必尋找專業鎖匠或車行，以免因經驗不足自行拆解而損失更加慘重。