2022年12生肖排行曝光　屬雞運勢旺爆！2類人僅「一顆星」要小心

▲小孟老師分享2022年12生肖的運勢排行榜。（圖／翻攝自「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」臉書）

圖文／CTWANT

2021年進入倒數階段，面對即將到來的2022年，命理達人小孟老師特地在臉書分享了關於12生肖在新的一年的運勢排行；其中，適逢本命年的屬虎的朋友，在工作上須注意勿受情緒影響作出錯誤判斷；而屬雞的朋友運勢則相當旺，無論發生任何凶事都能逢凶化吉。

Top12：屬虎

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太歲正當頭，萬事小心，一顆星。

屬虎者來到壬寅年，屬於「本命年」，即是太歲當頭座。在工作上容易受小事影響心緒；當工作上面臨重大決定時，一定要用理智的方式進行判斷，太過情緒化反而容易作出奇怪的決定，如果拿捏不定，建議可找幾個信任的前輩談談，可能會有所幫助。

財運方面：容易會有衝動消費的情況，不要因一時慾望而消費。

TOP11：屬蛇

健康過勞，刑害落入，一顆星

屬蛇者2022年為「刑太歲」及「害太歲」之年，身體健康務必要特別當心，容易失眠身體不適。另外，亦會覺得身體有點過勞傾向，所以多少會影響工作表現，若身體不適還是要依身體為主，休息是為了走更長遠的路。另外，想變動工作的朋友們，建議虎年保守按兵不動，雖然你很想有所變化，但在工作中容易碰到不好的環境，建議你還不如在原來的地方好好待著，等待適合的機會出現。

財運方面：保守理財是上上策，不宜作重大投資。

TOP10：屬猴

沖到太歲，容易破大財，二顆星

生肖屬猴者來到2022壬寅年屬「沖太歲」之年，加上有「大耗」凶星落入容易大破財，因此不可貿然投資。另外，也容易會有家庭的議題影響到工作的情況，若有什麼困難一定要請求支援，不要什麼事都自己扛，否則容易因壓力讓自己很累，又會影響工作的進展。

財運方面：切忌道聽塗說亂投資，2022年也不宜創業，當心投資失利。

TOP9：屬豬

合久必分，當心小人，二顆星

2022年屬於「合太歲」，加上破太歲也來擾亂，顯示容易合久必分，不宜亂變動、不宜談判。

虎年對自己的期待也會有點大，因為你似乎背負一些重大的責任，你的內心告訴自己只准成功不准失敗，所以會把自己逼的有點緊，雖然這一陣子會覺得壓力大，但還是要耐心應對，最後會得到你想要的結果，另外也要注意身體，不要太過勞累。

財運方面：不宜合夥，倘若合夥合中必破，簽約與併購也要看仔細，以免看錯條約賠大錢。

TOP8：屬龍

耐心應對，溝通欠佳，3顆星。

無吉星落入，虎年在工作上會一直花費心力對外解釋一些自己所負責的部份，但容易碰到聽不懂的人，所以你在溝通方面容易感到疲累，需要多點耐心應對工作上的人、事、物，這樣才不會影響你工作的心情。

財運方面：容易衝動行事，需保守理財。

TOP7：屬兔

吉凶參半，不宜變動，3顆星。

屬兔2022年吉中有凶，運勢選擇對的路往吉走，選錯的往凶走。

虎年在工作上會對自己比較嚴格，你需要用比較放鬆的心態來看待工作上的事務；如果心情太過緊繃反而容易會讓自己在工作上的得失心太重，其實你已經表現很好了，不要再過度要求完美；另外，想變動工作的朋友們，虎年先緩緩不要衝動行事。

財運方面：好好理財會有好成績。

TOP6：屬鼠

結束沖煞，超越過往，4顆星。

終於結束兩年「犯太歲」，虎年沒有吉星與凶星落入，因此運勢較為平淡，虎年會比過去運勢還要好。

虎年在職場上愈來愈備受重視，當然責任也愈來愈大，但也因為這樣，你會給自己很大的壓力，其實不要看的那麼嚴肅，好好享受現在的工作機會，會是一個不錯的態度，這樣不僅會讓你在工作上得到更高的成就，而你的身心也不會被壓的喘不過氣來，開心自在就好，相信自己。

財運方面：你們對於金錢方面是很小心的，雖你的正財運還不錯，但若想增加一些新的財路，可以研究一些投資標的物。

TOP5：屬狗

投資成功，靈感湧現，4顆星。

屬狗的人2022年有華蓋吉星落入，創意湧現，

在工作中你的能力漸漸受到肯定，而你的工作態度也非常穩定，上司們也會希望你能把自己的格局再做大，若有一些往上升遷的機會，千萬不要錯過，雖然你會害怕，但你要相信你自己是有能力的，而這個機會可以讓你學習到更多的事物，值得去嚐試。

財運方面：虎年對投資會有一些想法，可以稍微研究有興趣的項目，可能會有一些心得。

TOP4：屬羊

貴人湧現，擺脫苦難，5顆星。

屬羊2022年會遇到天喜星，主桃花貴人，加上擺脫2021沖太歲。

因此虎年你在工作上會有貴人相助，除了自己的努力外，與同事上司們的連結更多，他們會對你有所幫助，如有遇到一些工作職責分配不當或權力鬥爭的情況也會出現有人來相挺，只要記得保持中立的心，對事不對人，就可以順利應對任何衝突情況，想變動工作的屬羊朋友們，虎年適合由朋友牽線介紹，反而會比自己找的工作來的順利加分。

財運方面：虎年有一些投資資訊，可以多了解看看，若適合可多投資。

TOP3：屬馬

偏財十足，喜慶臨門，5顆星。

2022年吉星落入，主要吉星落入三台星主吉慶之事。

虎年你在工作上的表現會很受大家注意，當然你的能力也會讓上司看在眼裡，覺得你表現的非常不錯，不過也因為你工作上有亮眼的表現，有一些人可能會有不平衡的感覺，當然你不用太過在意，只要保持你自己的實力即可，若太在意一些小人的流言是非，反而容易影響你的工作效率；另外，也要對自己有信心，不要隨意讓人混淆你的工作道德心。

財運方面：會有還不錯的偏財運，小小的玩一些刮刮樂也不錯。

TOP2：屬牛

紅鸞心動，魅力無限，6顆星。

屬牛的朋友有紅鸞星落入，因此在人際關係上與魅力桃花無限，也因此你們在虎年工作上表現非常突出，上司與同事們也都非常欣賞你，雖然你對自己的表現還沒有達到你心目中的標準，但其實你已經是很好很棒了，對自己不要太過嚴格；另外，虎年也有機會接受一些新的事務與任務，可以好好試試，會有機會開新眼界並有不錯的學習與收穫,。

財運方面：虎年的正財運還不錯，可保守投資，會讓你的財運更為穩定發展。

TOP1：屬雞

吉星共伴，表現亮眼，7顆星。

屬雞的朋友受到「紫微」及「龍德」兩顆吉星共伴，無論發生任何凶事都能逢凶化吉。虎年你們在工作上將愈來愈成熟，也有被肯定的感覺，你們在工作上的表現非常亮眼，同事與主管都對你讚不絕口，但也因為這樣你不能過度驕傲，可以肯定自己但不能因此而自大，可以多了解工作上還有什麼方面需要進修，這對你在職場上的表現會有加分作用；另外，想變動工作的朋友們可以留意別人找你的工作機會，他們是因為看中你的能力而想合作看看，可以多聊聊。

財運方面：虎年有在作業績的朋友業績會蒸蒸日上。

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