走出林森北酒店遭砍殺！手上還插著刀送醫　3煞：他砍過我們

記者邱中岳／台北報導

北市中山區1名男子，從酒店消費離開後，竟遭3人伏擊砍殺，警方到場時發現男子全身多處刀傷，送醫時手上還插著一把刀，最後在上午6時許帶回3人到案偵訊，初步了解，3人不滿之前在新北市被傷者撂人誤砍，才會在17日凌晨時分前往埋伏砍人。

警方調查，25歲的林姓男子在17日凌晨時分，從林森北路上1家酒店離開，但卻突然遭24歲的蔡姓、23歲的楊姓以及24歲的邵姓等3人伏擊，3人朝林姓男子砍殺，林男躲進大樓3樓，最後警方到場，發現男子身上有刀傷，立刻送醫搶救。

▲男子在林森北路酒店外遭3人伏擊，據了解3人不滿曾在新北遭誤砍，所以才會討回顏面。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，3人在凌晨6時許到案說明，警方也起獲3把涉嫌砍人的刀具，初步了解，林姓男子日前在新北市，曾經撂人準備輸贏，但是卻砍錯蔡姓男子等3人，3人積怨在心，所以才在17日前往林森北路埋伏，趁林男離開時上前追砍對方。

據了解，3名動手的嫌犯表示，在8月份時於新北市土城區，遭到林姓男子撂人誤砍，為了討回顏面所以才會前往砍人，目前也將3人依照妨害秩序、殺人未遂等罪嫌送辦。

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