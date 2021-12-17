　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球首見「1306隻腳」千足蟲！身長9.5公分「有330節」...頭呈錐形

▲▼千足蟲Eumillipes persephone共有1306隻腳。（圖／路透）

▲西澳洲發現1306隻腳的千足蟲。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

說到「千足蟲」民眾聯想到的應是馬陸，只不過馬陸的「千足」是一種形容，並不是真的有一千隻腳，不過澳洲科學家近來在西澳（Western Australia）發現一種新品種，在長約9.5公分的身體上擁有多達1306隻腳，是目前唯一已知貨真價實有1千隻腳的生物，打破了2005年在美洲發現，由“Illacme plenipes”創下的750隻腳記錄。

根據《衛報》報導，研究員在西澳洲東部金礦區（Eastern Goldfields）的地下60公尺處，發現了擁有多達1306隻腳的新物種，是目前唯一一隻擁有一千隻腳的物種，研究人員將牠命名為「Eumillipes persephone」，是以希臘神話中冥后「波瑟芬妮」為靈感。

發現者為生物學家布札托（Bruno Buzatto），當時他正在進行地下環境影響評估，意外發現這個新生物。布札托認為自己非常幸運發現牠，「這些動物是如此獨特，當我意識到它們有多長時......我意識到它們必須完全不同。」

Eumillipes persephone的身體長達330節，短腳錐形頭，研究員判斷細長的身體是為了適應地下生活而演化，「你的長度越長，向前推進的力量就越大」。該篇研究登上《科學報告》（Scientific Reports）期刊。

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
包裹送超商！店員問「東西大嗎」　結果讓她羞逃：真抱歉
快訊／找到了！4失聯住客3人採檢、1人已出境
1歲女嬰被生父丟垃圾桶！23年後卻是身價破億巨星　遭討2億扶
LIVE／桃園防疫旅館群聚8確診7同株　專家曝2傳播途徑
快訊／兒家中抽菸被制止　大怒拿刀刺死媽媽
影／「1千公斤鐵門」突倒塌！　工程師遭重壓身亡
桃園檢疫旅館「7人驗出同病毒株」　陳時中：不排除空調傳播
響尾蛇隊簽下台灣投手！　簽約金曝光
女大生產3孩一句「跟狗生的」富豪堅信是自己種！花近9千萬包養
桃園檢疫旅館擴大至「6人群聚」　8確診個案「7人驗出同病毒株
女律師打贏上億土地官司　遭3煞當街狂打報復

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以前被霸凌！18歲男靠比特幣變人生勝利組　拍影炫富：躺著就賺錢

女歌手「臉被轟爛」慘死街頭　11歲兒全目睹！10年前早有殺人預告

大阪鬧區火災「27人呼吸停止」　警鎖定1男：疑似縱火後逃逸

北韓「違反人權」不容忽視！聯合國連17年採納決議案　60國全員通過

G7認了「Omicron全球公衛最大威脅」　英官員：疫情2023前不會結束

全球首見「1306隻腳」千足蟲！身長9.5公分「有330節」...頭呈錐形

鄰居家冰箱找到一包「蜷曲嬰屍」　23歲新手爸嚇壞：皮膚凍到結霜

快訊／大阪市中心大樓大火！至少27人呼吸停止　現場畫面曝光

彭博：公投結果考驗台美關係　禁止萊豬進口恐激怒美國　

雷伊颱風襲菲律賓！至少3死、近20萬人撤離　宿霧遭摧殘宛如戰區

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

以前被霸凌！18歲男靠比特幣變人生勝利組　拍影炫富：躺著就賺錢

女歌手「臉被轟爛」慘死街頭　11歲兒全目睹！10年前早有殺人預告

大阪鬧區火災「27人呼吸停止」　警鎖定1男：疑似縱火後逃逸

北韓「違反人權」不容忽視！聯合國連17年採納決議案　60國全員通過

G7認了「Omicron全球公衛最大威脅」　英官員：疫情2023前不會結束

全球首見「1306隻腳」千足蟲！身長9.5公分「有330節」...頭呈錐形

鄰居家冰箱找到一包「蜷曲嬰屍」　23歲新手爸嚇壞：皮膚凍到結霜

快訊／大阪市中心大樓大火！至少27人呼吸停止　現場畫面曝光

彭博：公投結果考驗台美關係　禁止萊豬進口恐激怒美國　

雷伊颱風襲菲律賓！至少3死、近20萬人撤離　宿霧遭摧殘宛如戰區

女友家樓下被砍原是前女友遭家暴找人報復　警4小時火速逮人

游錫堃自豪台法是「民主兄弟」　法議員配戴「我是台灣」名牌力挺

台灣國際電子製造聯合展與照明產業高峰論壇21日起陸續登場

認同央行打炒房！台泥張安平：房地產不能拿來炒作　而是每個人基礎需求

LINE隱藏功能神翻！網收藏「十大工具人」爆驚喜：超級方便

1218公投》林宜敬／新版Microsoft Office與公投的必要性

已婚男想「連結」女網友　冒用單身哥哥身分證下場曝

以前被霸凌！18歲男靠比特幣變人生勝利組　拍影炫富：躺著就賺錢

撒嬌汪客廳邀爸爸陪睡　惺忪臉噘嘴「眼神催促」擋電視：關掉

投完公投再賞月！今年最小滿月週日晚上現身

國際熱門新聞

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

限娘令出人命　BBC：鹿晗成標靶

麥當勞前CEO淫亂3女員工被告　退還29億離職金和解

即／大阪市中心失火　27人呼吸停止

《慾望城市》男星遭控性侵　2女揭鏡前性愛癖好

科技股大跌美股收低　那指重挫逾2%

直升機墜毀高架道畫面曝　在眼前炸成火球

卸下蝙蝠俠面具　女娃：我變公主了

越南批准入境居家隔離「3+11」明年上路

丹麥批准高危族群　服用默沙東COVID-19口服藥

即／世界小姐佳麗確診決賽暫停　選出最美女人再等等

NFT賣家標錯小數點！　瞬間血虧780萬台幣

輝瑞抗疫口服藥Paxlovid　獲歐盟允許緊急使用

更多熱門

相關新聞

澳洲國道白斑馬用M3 Competition

澳洲國道白斑馬用M3 Competition

很多人都知道台灣「紅斑馬」（國道警車）用的是BMW 5系列，雖然是豪車不過相對其他國家還算是客氣了。會這樣講，是因為最近澳洲高速公路警察添購了1輛「白斑馬」，用的就是最新一代的BMW M3 Competition（G80），在強悍動力性能下，絕對能讓嫌犯立馬打消逃跑念頭。

澳洲打工兩樣情？　網揭：致富靠自己

澳洲打工兩樣情？　網揭：致富靠自己

啤酒炸雞哪個胖？他實測30天對比曝光

啤酒炸雞哪個胖？他實測30天對比曝光

29歲男性侵92歲女　恐怖虐待105分鐘

29歲男性侵92歲女　恐怖虐待105分鐘

船旁巨鱷埋伏　女差點被9秒斷頭

船旁巨鱷埋伏　女差點被9秒斷頭

關鍵字：

千足蟲澳洲Illacme plenipes

讀者迴響

熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

孫德榮怒批宜蘭名店不友善！　急上廁所被忽視

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面