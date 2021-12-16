29歲男大剪刀脅迫92歲女　隨手抓「塑膠袋套上」恐怖性虐105分鐘

▲29歲男性侵92歲婦女被判入獄14年。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲雪梨一名29歲男子半夜闖入92歲婦人家中，不但持刀威脅要奪走對方性命，還進行長達105分鐘的殘忍性侵，造成受害人身心嚴重受創，事後他卻聲稱自己當時「喝醉了」，所以什麼都不記得。

29歲男子惠特曼(Craig Anthony Wheatman)被控今年1月23日，闖進受害者位於雪梨西區康科德(Concord)家中，用園藝剪刀脅迫性侵大他63歲婦女。本案近來開庭，檢察官表示，受害者由於聽不太懂英文，被剪刀抵住時只聽得懂Cut這個字，就被惠特曼強行脫掉褲子。

檢察官泰拉西尼(Alexander Terracini)表示，惠特曼隨手拿了一個小塑膠袋代替保險套，在性侵之前還拼命毆打受害者，「受害者覺得腿非常痛，痛到感覺快要斷了，然而被告緊緊抓住了她，她完全無法移動」，獸行結束後還逼迫受害者在他面前洗澡，搶奪錢包和車鑰匙後才離開。

警方後來在水溝中找到裝有惠特曼精液的小塑膠袋，以及受害者失竊物品，他落網時表示當時喝醉，不記得自己做了什麼，只記得離開那棟房子時心情沒有很好，後來想想自己或許做了很可怕的事情。

辯護律師試圖以惠特曼的童年創傷來為他脫罪，不過法官認為他罪大惡極，造成受害者臉和身上大面積瘀傷、膝蓋腫脹與視力模糊，所以嚴重性侵罪與竊盜罪成，判處14年刑期。