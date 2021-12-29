新創家容易輕忽的4大行銷關鍵　GoDaddy提供一站式線上工具與真人顧問服務

▲後疫情時代創業講求數位化，但該從哪裡開始？專業網路顧問GoDaddy助你一臂之力。（圖／翻攝自pakutaso，下同）



3C中心／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，全球數位商機順勢而上，無論傳統產業或是新創業者皆想加速數位轉型，根據全球知名網域註冊及網站代管公司GoDaddy針對疫情後台灣140家25人以下小型新創業者調查，85%新創家將在疫情後加速轉型步伐，並計畫透過新增數位行銷工具（61.3%）、創建社群媒體（56.3%）、建立自有網站（61.3%）等三種方式加速轉型速度。但真的要投身數位轉型行列，新創者又不禁發問：該如何在有限的預算下統整現有資源發揮行銷綜效？又該如何進一步贏得消費者信任，促成線上訂單？

▲新創家進入數位市場，有4大行銷關鍵需留意。



數位轉型該從哪裡開始？新創者應注意4大行銷關鍵

數據顯示，高達75%新創家早已建立自有網站，但應用範疇是以品牌形象經營為主；反之，GoDaddy調查顯示，疫情期間多數新創家選擇想先透過Facebook（70.7%）、LINE／LINE@（50.0%）等社群與消費者互動。然而長遠來看，分散的社群流量將使行銷施力點無法集中。疫情後新創者應思考如何妥善運用包括自有網站等已有資源，彙整來自各平台的數據資料，並透過數據分析擬定下一步行銷策略，享受通路整合帶來的綜效。

其次，對於消費者而言，線上的購物體驗相當重要。線上客戶體驗將直接影響客情維繫與未來企業擴展的可能性。良好的客戶體驗包含具有信任度的消費聯絡管道，比如品牌專屬網域與郵件、安全的線上購物平台與瀏覽網站的流暢度⋯⋯等，皆是轉型數位行銷的關鍵。致力於為小型及獨立企業打造雲端平台的GoDaddy，提供創業者一站式線上工具與服務與提供多元的線上諮詢管道真人諮詢服務，為創業者節省寶貴的時間成本。

創建台灣品牌官網 增加線上能見度、營造品牌形象

數位時代電商平台選擇多，但為什麼還是有許多品牌堅持設立品牌官網？對品牌來說，官方網站就有如網路上的「旗艦店」，可以依照店家風格和需求打造出符合品牌形象的網站，提供更完整的品牌、商品資訊給消費者。根據Google 2021智慧消費關鍵報告提到的行為經濟學因素指出，7成以上消費者認為多元完整、版面清楚的資訊更為可靠。也就是說，在品牌、電商網站上若能提供完善、清楚且易懂的商品資訊，可強化消費者對品牌的信任感。

然而對沒有架設過網站的業者而言，該如何著手設計網頁內容、排版吸引人的訊息與圖片？又該如何透過SEO提高消費者找到自己品牌網站的機會？GoDaddy建站神器可協助業者自己動手建立專為該產業架設的網站，創造符合品牌形象的優質網站。透過建站神器，業者僅需提供品牌理念和特點，技術層面的工作就交給GoDaddy。業者可透過手機介面操作，輕鬆更新網站資訊。

除架設「線上品牌旗艦店」外，GoDaddy也可一鍵設定網域名稱，輕鬆為線上店鋪開設專屬地址。使用「.tw」網域名稱，強化在地店家的印象，提高消費者親切感。

▲根據GoDaddy調查，品牌專屬電子郵件更容易建立消費者對品牌的信賴感。



品牌專屬電子郵件 提升消費者信賴度

除建立品牌網域外，與消費者接觸的線上郵件亦同樣影響消費者對品牌的信賴度。根據GoDaddy調查，有不少小規模商家容易忽略「品牌專屬電子郵件」的重要性。透過免費電子郵件信箱發送的品牌訊息容易被消費者歸類為「垃圾信件」。相反，若建立品牌專屬電子郵件時，在@後方接公司名稱.com更容易建立消費者對品牌的信賴感。利用GoDaddy輕鬆建立品牌專屬電子郵件，還能運用其內建的行事曆、通訊錄和工作列表，讓工作井然有序。

網路消費SSL安全性看得見 消費者更放心

數位購物時代，如何確保線上購物的安全性，提供消費者安心的購物體驗是創業者需要注意的重點。針對網路時代的資訊安全保護，SSL憑證相當必要，可以保護個人資訊、信用卡號碼⋯⋯等，各種在網站上傳輸的資料，如果沒有安全的SSL憑證，消費者在瀏覽器搜尋網站時，有可能會收到「正在瀏覽不安全網站」等警示訊息，因此降低消費者信賴感，影響店家損失既有客群，而SSL的另一個作用，則是保護店家網站的訊息，也保護客戶造訪網站時所留下的資訊。

在GoDaddy建立的網站皆擁有強大的加密功能，可提高消費者購物安全性。同時GoDaddy的SSL 託管服務將提供小型及獨立企業長效的防護，透過正確續約與更新，讓創業者可以專心在經營企業等重要事務上，永遠不用煩惱加密功能出現空窗期。

▲5G時代來臨，消費者追求更順暢且快速的網路體驗。



快速不斷線的主機服務 迎合數位時代消費者需求

5G時代來臨，消費者追求更順暢且快速的網路體驗，因此品牌網站的開啟速度將決定消費者是否繼續留在網站內瀏覽，進而產生後續的消費行為。根據Google 2021智慧消費關鍵報告指出，手機網站載入速度快0.1秒即可帶來高達8.4%的轉換率提升；而良好的使用者介面，更能帶來最高200%的轉換率增長。

GoDaddy使用快速可靠的主機服務與響應式設計，不論消費者何時點擊進入品牌官網，或是用不同的裝置瀏覽品牌頁面都能確保網站運作無礙，讓消費者享有最好的網站體驗。此外，根據同上Google調查報告，53%的消費者相較過往會花費更多心力在多元管道搜尋資料以幫助消費決策，為了確保消費者獲得最新的產品訊息，即時更新社群的貼文與管理社群留言更顯重要。透過GoDaddy的工具可將網站連結Facebook 與Instagram, 協助品牌主快速管理所有社群資訊。

透過GoDaddy提供的一站式的線上工具與服務，未來業者只需要專注在行銷策略擬定或拓展企業，而不須擔心網站運作發生問題。

▲GoDaddy的一站式線上網站工具與服務與真人顧問可協助女性新創者快速管理品牌網站與線上事務。



女性創業家崛起 GoDaddy真人專業顧問做最強後盾

根據經濟部商業司統計，截至2021年1月份，全台灣公司登記負責人有31.13%為女性負責人，可看見台灣女性在台灣創業市場的活躍程度。然根據萬事達卡公布的「女性創業指數」（Mastercard Index of Women Entrepreneurs）調查報告顯示，對全球的女性企業主來說，被社會賦予更多的家庭責任期許往往也是一項沉重的負擔。在家庭與事業的平衡木上，GoDaddy的一站式線上網站工具與服務與真人顧問將成為最強後盾，協助女性新創者快速管理品牌網站與線上事業，獲取成功。

新創者皆可透過GoDaddy電話、官方社群（WhatsApp、Facebook Messenger、LINE）等客服渠道與真人專業顧問諮詢，GoDaddy將持續為台灣新創數位轉型助力，輔助第一次創業的業者或是正在面臨數位轉型的業者都能安心進入數位市場。

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