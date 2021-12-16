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焦糖哥哥北投短講遭攻擊　本人發文還原「韓粉大姐撕立牌」

▲▼ 焦糖哥哥 。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥）

▲桃園市前民進黨議員王浩宇發臉書指出，焦糖哥哥陳嘉行在石牌站短講慘遭韓粉攻擊。（圖／翻攝自臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

記者黃宥寧／台北報導

四大公投18日即將登場，民進黨動員全黨公職宣講「四個不同意」，桃園市前民進黨議員王浩宇稍早發文指「焦糖哥哥在石牌站短講，遭到韓粉攻擊」，焦糖哥哥隨後也發文還原經過「韓粉大姊走到前面踢板子」，接著吼「為什麼講不同意，2人當場爭論不休，韓粉大姊疑腦羞，在離開前將焦糖哥哥立板撕開。對此，北投分局表示，尚未收到焦糖哥哥報案。

四大公投18日登場，民進黨動員全黨公職宣講「四個不同意」，但據傳宣布以參選民進黨士林北投選區議員的「焦糖」陳嘉行，16日在北投石牌站短講時遭人攻擊。

焦糖哥哥稍早也發文還原，今天從下午4點半站到6時10分，突然走來1名韓粉大姊走到他面前，先以腳踢了立牌，接著吼「你為什麼可以講『不同意』！？」焦糖哥哥回她「我為什麼講不同意，我剛剛都有說，妳沒聽到我會繼續說。」大姊接著說「你不准說不同意」，2人當場爭執不下，沒想到大姊竟嗆要叫警察將他趕走，焦糖哥哥也直接回她「好啊！警察就在對面，我等妳。」

豈料，大姊離開時竟以雙手將焦糖哥哥立板撕開，同時也勸「阿姨！立場不同沒關係，妳不能有這種暴力行為。」阿姨竟罵「你是1450！你是1450！你是1450，收民進黨的錢。」焦糖哥哥也回她「我真的是1450，而且是有名的1450，大家都知道，但我只有捐錢給民進黨，沒收過民進黨一塊錢！」

大姊聽見他大方承認，接著又罵「你是1450，你一個月收民進黨20幾萬！你才會在這邊講四個不同意。」焦糖哥哥也回「阿姨妳自己都說我是1450了，那怎麼還是一個月20幾萬的數字？加上妳在大庭廣眾下莫名其妙指責我收錢，妳會被告喔，妳不能這樣隨便誣指別人。」

2人就在人來人往的街道上吵起來，結果阿姨真的跑去找警察，過沒多久又折返回來，一把就將焦糖哥哥立牌推倒，也引起路人側目，好險有位女士幫忙勸大姊回家，才結束一場鬧局。

對此，北投分局表示，目前尚未收到「焦糖哥哥」陳嘉行任何報案紀錄。

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