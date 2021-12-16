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公投宣講遭韓粉撕立板　焦糖大罵柯文哲王八蛋、胡說八道

▲▼ 焦糖哥哥 。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥）

▲焦糖哥哥表示自己宣講遭韓粉攻擊。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥）

記者黃巈禾／台北報導

四大公投18日登場，宣布參選民進黨士林北投選區議員的「焦糖」陳嘉行今（16日）下午在北投石牌站公投宣講遭人攻擊。他晚間透過臉書還原事發經過，直指有女韓粉撕他的立板，除了罵他1450、不滿他講「不同意」、還說「投四個不同意，電費一個月變3萬」，後來他發現這句話是台北市長柯文哲說的。但事實上，柯文哲今（16日 )表示，「拜託！我是讀（行政院副院長）沈榮津2019年的報告」。

陳嘉行表示，他下午4時30分到6時10分左右在街頭短講，是下班與放學的尖峰時段，很多人都有親眼目睹規程，包括對面捷運出口外的警察，他講四個不同意的內容大概就是臉書寫的部分，但石牌站是大站附近下班時間車輛很多，不確定大家能聽到多少，反正他就是一直講，可能後天就要投票，加上四個公投不同意緊逼，藍白粉的情緒不穩定，一位韓粉大姐走到他面前就先踢他的板子，然後吼「你為什麼可以講『不同意』！？」他回應為什麼講不同意，剛剛都有說，如果沒聽到，他會繼續說。

據陳嘉行的說法，這位韓粉大姐接著說「你不准說不同意」，還說要叫警察把他趕走，他說「好啊！警察就在對面，我等妳」沒想到，這位女韓粉離開把他的立板撕開，當下他有點嚇到，畢竟站在街上這麼多次，第一次遇到直接動手動腳的。他當下要女韓粉冷靜並表示「阿姨！立場不同沒關係，妳不能有這種暴力行為」，未料對方回罵「你是1450！你是1450！妳是1450，收民進黨的錢」。陳嘉行回應女韓粉「我真的是1450，而且是有名的1450，大家都知道，但我只有捐錢給民進黨，沒收過民進黨一塊錢！」

陳嘉行提到，大方承認自己是1450好像嚇到女韓粉，可能以為貼他1450標籤能要他閉嘴，「她不曉得我當1450可是光榮得很！」他還跟女韓粉說「我投蔡英文，我是1450沒錯！」女韓粉接著罵「你是1450，你一個月收民進黨20幾萬！你才會在這邊講四個不同意」他回應「阿姨妳自己都說我是1450了，那怎麼還是一個月20幾萬的數字？加上妳在大庭廣眾下莫名其妙指責我收錢，妳會被告喔，妳不能這樣隨便誣指別人。」

陳嘉行提及，途中，他還要女韓粉要罵上來罵，不要站在馬路邊很危險，還拿大聲公給對方，這位女韓粉拿到大聲公對著大家說「這個人（指我）是1450，他一個月拿民進黨20幾萬」，他向女韓粉表示「阿姨，我剛剛才跟妳講過隨便誣賴別人是違法的事情。妳跟大家講為何要投同意而不是不同意。」阿姨仍回應「我不要講，就是不能投不同意，你是1450」

陳嘉行指出，其實很怕遇到韓粉長輩，尤其是跟他媽差不多年紀的女性，給她講也不是，不給她講也不是，後來她真的跑去找警察，沒多久她又跑回來，一來就把立牌推倒，只好跟她說「阿姨，高雄發大財，這樣好不好。我講完都喊高雄發大財，妳不要生氣了」，而她竟跟旁邊等車的人說被他欺負，要叫警察趕她走，他表示「阿姨！不對吧，是妳說要叫警察趕我走，然後妳剛剛不是也跑去了嗎？」

陳嘉行提到，這位阿姨繼續跳針「是他（指我）要警察把我趕走，不讓我在這邊」，他回覆「阿姨我歡迎妳講啊，我剛剛大聲公還給妳說，不是嗎？」還好旁邊有位女士幫忙勸韓粉阿姨回家，不然還真的不知道怎麼處理，不曉得這阿姨發生什麼事，但如果她的家人朋友看到這篇文，請多關心她一下，他的立場就是「四個不同意」，而且他連民進黨黨工都不算，沒領過民進黨一塊錢薪水，三個月前他的身分還是餐廳老闆。

陳嘉行表示，今天會站出來宣講「四個不同意」，那是因為使命感，不希望國民黨的亂台四公投害到台灣企業與各位手上漲停板的股票，當網紅、藝人賺得絕對比議員多，還不用這樣被公開場合羞辱，「即便我無感，但不對的行為就是不對。」

此外，陳嘉行指出，這位阿姨還有一個論點就是「投四個不同意，電費一個月變3萬！」當時納悶阿姨到底又聽哪個王八蛋胡說八道？離開石牌站上網一查，竟是台北市長柯文哲講的，台灣八成左右電力都是靠火力發電，柯文哲到底怎麼算才能把三接天然氣通過電費變三萬？而經濟部說過，漲跌幅限制不超過3%，「我不會介意阿姨來嗆聲，但能不能拜託藍白陣營不要誤導你們的支持者？」

台北市長柯文哲15日表示，能源轉型會使每戶電費增加3萬元，但經濟部澄清，這是轉型過程中累積多年的成本，刻意誇大計算數字製造恐慌，是「數學算錯的錯誤訊息。」面對被經濟部反駁，柯文哲今（16日）受訪表示，每度電可能增加到0.8元，是沈榮津在立法院的報告，自己有讀過對方的資料，儘管被外界說造謠，「拜託！我是讀沈榮津2019年的報告！」

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