台東「轆轆溫泉」2人失聯！　警消穿梭門神瀑布、凱翁大峽谷搜救

記者楊漢聲、林彥臣／台東報導

本月12日台東縣轆轆溫泉發生許姓及羅姓山友溯溪遭急流沖走，意外發生至今仍未發現2人下落，警消、中華民國溯溪協會、台東水中運動協會等民間搜救單位今天持續擴大搜救。

▲台東轆轆溫泉2人失聯，警消再增派隊伍加入搜救。（圖／記者楊漢昇翻攝，下同）



臺東縣消防局日前已派遣2梯次搜救人員共17人執行搜救工作，目前持續進行搜救，今日下午由空勤總隊出動黑鷹直升機載送第3梯次共5名搜救人員及物資等至轆轆溫泉，主要搜索區域為落水點至溫泉溪谷間，將人員及物資運送至目的地後，直升機再進行沿岸空勘。

第一梯次搜救人員今(16日)上午7時25分回報溫泉紮營區旁的大崙溪水位有升高情形，且上游處水勢湍急，研判無法再繼續上攻搜尋，將按原路線沿溪谷再擴大搜索。

而第二梯次人員今(16日)上午6時20分回報前往巨石區搜索，並預計下午返程。第一、二梯次人員搜索範圍為事故點至新武橋，包含凱翁大峽谷、門神瀑布等區域。

第三梯次人員則會針對事故發生地點之熱區及溪谷左岸進行確認搜索。

今(16日)上午10時30分失蹤家屬親友與慈濟志工等8人至臺東縣消防局災害應變中心聽取搜救概況和進度報告，由盧副局長東發主持，針對這幾日的搜索人力派遣、任務執行內容、搜索範圍、進度規劃、現場天候及水域狀況等進行說明，至今雖尚未發現2人蹤跡，但搜救人員不會放棄任何希望，盡心盡力持續進行搜救任務，期待能盡快找到失蹤人員。

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