Ct12女染Delta！接觸者擴大採檢44人結果曝光「暫無擴散」





▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現境外移入案16859解除隔離返回社區確診，Ct值12屬病毒量高，中央流行疫情指揮中心今日公布基因定序結果，感染Delta，進一步採檢接觸者44人，除昨天檢疫旅館隔壁房客確診，其餘無新增，還有6人待採或採檢中。

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▲案16859接觸者匡列與採檢情形。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心資料，境外移入案16859為本國籍30多歲女性，11/26從柬埔寨返國，12/11解除隔離，入境與檢疫期滿採檢都是陰性，12/13自主健康管理期間因為症狀就醫採檢後確診，且案Ct值僅有12，屬於高病毒量。

指揮官陳時中今日說明，針對該案同住者、檢疫旅館檢疫者、與員工等共44人進行採檢，維持昨天確認有1人陽性，為檢疫旅館同樓層的居住相鄰者（案16870)，其餘37人陰性，3人檢驗中，3人等待採檢。

案16870是30多歲本國籍男性，羅一鈞昨說明，該案先前在美國旅遊，12/5入境當時唾液篩檢陰性，到同一防疫旅館進行居家檢疫，跟案16859住同層樓。隨即於12/6檢疫期間出現有喉嚨痛、右側扁桃體腫痛及壓痛等症狀，曾安排視訊診療，也有回報衛生單位，12/7服用藥物後仍有全身倦怠、咳嗽等症狀，12/8症狀緩解，但回溯採檢仍驗出陽性，Ct值31，後續會就其病毒與案16859進行基因比對。