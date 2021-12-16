警握衝鋒槍站崗護美國學校做秀？　分局長駁：校園安全從嚴部署

▲台北美國學校遭恐嚇開槍，士林分局因此派出2名刑警持衝鋒槍站崗。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者莊智勝／台北報導

台北市士林區台北美國學校12日驚傳遭恐嚇「將在校內開槍」，校方因此宣布13日緊急停課一天，同時士林分局也派出2名刑警手持MP5衝鋒槍站崗，不料卻因此遭質疑作秀。對此，士林警分局分局長吳慶鴻表示，對於校園安全維護工作，絕對是從嚴規劃及部署，亦要求員警提高執勤警覺，以維校園安全防護。

警方調查，14歲蘇姓學生的社群軟體帳號遭到不明人士盜用，並在網路上張貼恐嚇言論，揚言將在美國學校「校內開槍」；校方獲悉後不敢大意，立即報警，同時基於安全考量，宣布13日全校緊急停課一天。

為防止有心人士滋事，警方對於恐嚇內容不敢大意，13日當天派出2名刑警手持MP5衝鋒槍站崗警戒、守護校園安全，不料此舉卻遭外界質疑「是在作秀」。13日國民黨立委洪孟楷在內政委員會質詢時指出，台北美國學校遭威脅，北市警方加派30名警力並荷槍實彈站校園門口保護完全沒學生的校園，是標準作業程序，還是有接獲更嚴重的情資？列席警政署長陳家欽答詢則回網路上的恐嚇案件都不能等閒視之，北市警力調度是根據相關情資做適度安排，尊重台北市警察局的安排。

對此，吳慶鴻表示，對於校園安全維護工作，絕對是從嚴規劃及部署，亦要求員警提高執勤警覺，以維校園安全防護，針對防彈背心的穿著規定也將檢討精進，並請專人督導檢視。吳慶鴻強調，未來持續落實任務交付工作，讓各項維安工作的先期作業更加順遂，確保社會秩序安定。