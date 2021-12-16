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蘋果「歷代最暢銷」iPhone 6 Plus　年底列入過時產品名單

快訊／Apple 不意外的發表 iPhone 6 跟 iPhone 6 Plus(圖／取自the verge)

▲當年風靡果粉的iPhone 6 Plus正走入歷史。（圖／取自the verge）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國Apple公司過去14年在全球總共銷售20億台iPhone，如今已高達10億的iPhone用戶仍在穩步成長，而綜觀歷代iPhone最暢銷的就屬iPhone 6 Plus，總共售出2.2億台。不過隨著時間過去，暢銷王也將被列入Apple的過時產品名單中。

《iPhone News 愛瘋了》指出Apple現今在全球擁有超過10億用戶，且人數持續上升中，Apple手機在全球市佔約26％，在美國更高達60％。Apple過去14年銷售iPhone系列手機高達20億部，其中最暢銷就屬2014年9月推出，賣出2.2億部的iPhone 6 Plus。

「MacRumors」報導，Apple公司有一項內部規定，產品停止分銷只要超過5年以上、7年以下，就會被列入公司的過時產品名單，而Apple公司一份內部備忘錄指出，2016年停產的iPhone 6 Plus將在今年12月31日被列入過時產品名單；系統軟體方面，幾年前iOS 13發布後，Apple便已停止對iPhone6和iPhone 6 Plus的支援。iPhone、iPad、iPod、Mac 或 Apple TV 產品用戶，自Apple最後分銷該產品起至少5年內，可從Apple維修中心獲得零件和維修服務。

根據Apple官方及網路上針對iPhone 6 Plus的介紹，當時該部機型推出時擁有5.5吋大螢幕、最高容量128GB，已被稱為「巨大版iPhone」，也有當時最熱門的指紋辨識功能。如今Apple已進展至iPhone 13系列，仍沒有恢復指紋辨識功能，也讓網友相當懷念當年的暢銷霸主；不過今年不斷有消息傳出，Apple正考慮在加大螢幕占比的同時，以不同形式讓指紋辨識功能回歸，也是果粉相當期待的未來發展。

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