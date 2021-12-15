未妥設防火隔間　鐵皮食品倉儲火災延燒隔壁廠房

▲台南市關廟區發生一起鐵皮食品倉儲起火，並延燒隔壁鐵皮工廠火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鐵皮倉儲建築物其防火間隔（棟距）、防火區劃等，應依據相關法令建造、使用管理，否則一旦失火引燃，不僅搶救難度高，且常造成嚴重延燒，實在要小心注意。

2021年11月下旬於台南市關廟區發生一起鐵皮食品倉儲起火，並延燒隔壁鐵皮工廠火災。消防局救災救護指揮中心受理報案敘述：「…工廠火災，我們對面的工廠，食品工廠，有大量黑色濃煙竄出，鐵皮工廠…等語」。

消防局陸續派遣14個消防分隊前往滅火搶救，並由大隊部前往指揮搶救，到達時發現大量黑色濃煙正往天際竄燒出且食品倉儲內部有大量紅色火焰情形，消防員立即使用圓盤切割器破壞鐵捲門強制入室，並布署數條水線進行滅火攻擊及侷限火勢，在警義消合作搶救滅火下，火勢順利撲滅，並無造成人員傷亡。

該案鐵皮食品倉儲，由於內部堆積大量易燃紙箱裝食品、包裝材料等，與鄰棟廠房未保持適當距離（防火間隔），當火災發生時，其發火源先引燃鄰近易燃灰塵棉絮、紙盒、塑膠袋或紙箱及相關包裝材料等，再向天花板向四周擴大燃燒，因內部堆放大量易燃可燃物且未有適當之防火區劃及防火間隔，火勢迅速擴大燃燒，並延燒隔壁鐵皮廠房，當然猛烈火勢造成燃燒之廠房嚴重坍塌。

消防局調查本火災案起火原因後，建議可透過以下措施來防範鐵皮倉儲建築物火災：1、建築物興建及使用管理請遵守建築技術規則，不可興建違章建築或合法建築物未依法令再自行擴大興建，以確保建築物安全性。2、倉儲內配線請遵守電工法規，委託合格水電師傅施工，電源線確實裝設於PVC管內保護，注意氣密防水性，以避免因滲水造成電源線異極間導通電流。3、電氣設施設備鄰近周圍，請勿堆積大量易燃可燃物，以防範當電氣設施發生故障時，受其電氣火花所引燃。



4、請遵守：｢用電不超過負載｣、｢電線不綑綁折損｣、｢插頭不潮濕污損｣、｢電源插座不常插｣、｢電器旁不放物品｣及｢不使用沒安全標章的電器｣之5不1沒有原則。5、妥善管理倉儲內火源，舉凡「微小火源」、「火星」等避免遺留，以免引燃倉儲內之可燃包裝材料。6、消防安全設備請定期檢修申報，發現故障或損壞要儘速修復，以確保消防安全設備妥善性；未設置火警自動警報設備場所，請裝設住宅用火災警報器，以及早獲知火災發生並發生警報聲響，提醒區內人員進行初期滅火或選擇避難逃生。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，建築物興建及使用管理請遵守建築技術規則，保留適當防火間隔，尤其鐵皮建築物，切勿貪圖方便而任意搭建。



消防局李明峯局長提醒民眾，雖倉儲建築物用途單純，為有效防範火災，請定期檢修電氣(器)用品、正確使用電氣(器)用品，並遵守｢5不1沒有，電氣火災遠離我｣原則，妥善管理倉儲內火源，必能降低火災案件發生。