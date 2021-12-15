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斯里蘭卡延修生要求開課　康寧：違反法規、浪費資源

▲▼康寧大學大門外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲斯里蘭卡籍學生批評康寧大學不願開課，校方指學期中開開課違反制度且浪費資源༏。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

康寧大學台南校區18名斯里蘭卡籍學生畢業在即，卻因校方只願安排在寒暑假修課或到附近學校上課而引發爭議，教育部為此要求康寧維護學生受教權，但康寧大學今（15日）發表聲明，指行政機關議不得以命令干預大學教學內容及課程訂定，康寧將依法行政及本著教育初衷，積極協助斯籍延修生，但在學中開課則浪費寶貴教育資源，甚至可能引發各校經營困境。

康寧大學台南校區因經營不善而停招，目前只剩18名斯里蘭卡籍學生（斯籍生），這群境外生近期投書教育部，指畢業在即，學分還沒修足，校方卻以所讀科系停招為由拒絕開課，只願安排他們寒暑修或到附近大學上課，教育部昨（14日）證實此事，並指明天（16日）將舉行協調會，要求康寧大學負起責任。

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▼ 教育部明天將召開協調會，要求康寧大學負起責任。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼ 教育部。（圖／記者許敏溶攝）

不過，康寧大學今天發出聲明，指國家對大學監督，應符合大學自治原則，對於18名斯籍生延畢，適用康寧重(補)修辦法規定，也屬於直接關於教學事項的大學自治權，在不違反教育部規定下，將依照本校補修辧法，並視學生需求，依法持續為學生開課。

康寧大學進一步指出，康寧的重(補)修辦法也明定，學生可透過「校內隨班重補修、寒暑期重補修」二種方式輔導學生修課，必要時經本校同意，學生可至他校選課，並沒有為延修生在學期中開設課程規定，而這次斯籍生以個人受教權為由，要求違背校方制度及法規規範，在學期中開課，對同校的其他學生造成不公平待遇，而且其他大學若以此案例要求在學期間開課，將浪費寶貴教育資源，甚至可能引發各校經營困境。

至於18位斯籍延修生，康寧大學表示，目前都在規定期限內完成選課註冊，其中6位斯籍延修生選擇至校外選課，除校內修課斯籍生外，對於校外修課之斯籍生，目前適應良好，另針對經濟有困難者，校方也提供學分費、住宿費分期緩繳措施，校方已進行110學年度寒假排定相關重補修課程，也將持續鼓勵與協助斯籍生參加校內外修課以取得學分，只要學生依照校方開課計畫，不缺席、認真讀書、成績評量及格，應可順利取得學分。

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