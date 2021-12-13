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台北美國學校宣布明復課！　聲明孩子們的安全最重要

▲▼ 台北美國學校遭恐嚇開槍 。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北美國學校遭恐嚇開槍，警方今到場加強巡邏。（圖／記者游宗樺攝）

記者許展溢／台北報導

台北市士林區「台北美國學校」（Taipei American School）12日晚間驚傳，有人在社群軟體上恐嚇「將在校內開槍」，讓學校緊急宣布今（13 日）所有職員、學生停課一天，校方今下午宣布明天復課，並強調學生們的安全仍是最重要的。

教育部今表示，學校昨天就完成通報，已同步聯繫警政窗口，加強學校周邊巡邏，更同步於當日聯繫警政署窗口，轄區警局除已加強學校周邊巡邏維安事宜，亦已請學校與轄區警方建立窗口密切聯繫、配合警方調查。

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▲▼台北美國學校宣布明復課。（圖／翻攝美國學校官網）

▲台北美國學校宣布明復課。（圖／翻攝美國學校官網）

學校今下午則發出復課訊息，內容提到，將期待孩子們在明天回到學校上課，並強調，學生的安全仍是最重要的。

整件事件為台北美國學校美國籍學生遭不明人士盜用社群軟體Snapchat帳號，留下「I hate Niggers I’m shooting up my school tomorrow…」（我討厭黑人，明天要到學校開槍）。遭盜用14歲少年與家長赴警局說明，表示並未登入，是遭盜用，同時也提告妨害電腦罪。對此，士林分局表示，調閱IP來自美國、埃及、印度，另有關貼文恐嚇及妨害電腦使用部分，已報請士林地方檢察署指揮偵辦。

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