「麟洋配」代言解套！立院初審允具公務員身份運動員可代言

▲立法院初審通過國民體育法修訂，讓「麟洋配」代言解套 。（圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

「麟洋配」代言解套！「麟洋配」王齊麟和李洋在東奧勇奪羽球金牌，但卻因公務員限制無法進行廣告代言，立法院教育委員會今（15日）早修正通過，在「國民體育法」第二十二條增列，曾任國家代表隊的運動選手，若具公務員身份，得經其任職機構同意後可接受商業代言，不受公務人員服務法限制，並做成附帶決議，要求教育部在該法修正通過6個月內解除代言限制。

土地銀行羽球隊隊員王齊麟、李洋，今年奪得2020東京奧運羽球男子雙打金牌，品牌代言廣告或出席活動邀約不斷，但由於兩人具有公務員身分，依法須受公務員服務法規範，導致代言受限。

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由於運動員運動生涯有限，此事件引發各界關注，修正公務人員服務法或國民體育法，成為各界關注焦點，今天立法院教育委員會上，朝野立委針對「國民體育法」部分條文修正案進行討論，朝野立委罕見達成共識，不到兩小時達成增列第二十二條條文的共識，在教委會完成初審。

▼立院教委會初審通過，允許具公務員身份運動員可代言，讓「麟洋配」代言解套。（圖／記者許敏溶攝）

根據朝野立委共識，在「國民體育法」第二十二條增列，曾任國家代表隊的運動選手，若具公務員身份，得經其任職機構同意後可接受商業代言，不受公務人員服務法有關經營商業及兼職規定之限制；其商業代言之範圍、限制、程序等相關事項，由各主管機關（構）定之。

此外，教委會也做成附帶決議，要求教育部在該法修正通過6個月內，修正曾任國家運動代表隊之公立學校教師或專任運動教練，有關商業代言或兼職之限制規定，涉及公務員兼職認定與相關規範共通性之解釋，由公務員服務主管機關（構）定之。