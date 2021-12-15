快訊／Ct值12新案擴大？檢疫旅館同樓層又1確診「列美境外移入」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

14日公布的境外移入案16859入境到確診間隔18天，且解除隔離返回社區2天才出現症狀進而確診且病毒量高，指揮中心進一步公布採檢結果，發現檢疫旅館同樓層有1人確診，列為今天境外移入案16870，目前還在瞭解有無交互傳染可能，也不排除為獨立事件。





[廣告]請繼續往下閱讀...

▲案16859接觸者匡列及採檢情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥昨表示，境外移入案16859，身份為本國籍30多歲女性，11/26從柬埔寨返國，12/11解除隔離，入境與檢疫期滿採檢都是陰性，12/13自主健康管理期間因為症狀就醫採檢後確診，初步匡列4名家屬，檢測陰性，進行居家隔離中；確實採檢結果顯示，該案Ct值僅有12，屬於高病毒量。

有專家認為，該案在檢疫旅館確診可能性高。指揮中心今日進一步公布採檢結果，醫療應變組副組長羅一鈞說明，包含同住者、檢疫旅館檢疫者、與員工等共36人進行採檢，結果發現有1人陽性，為檢疫旅館同樓層的居住相鄰者（案16870)，其餘還有20人陰性，2人檢驗中，3人等待採檢。

羅一鈞進一步說明，案16859匡列相關接觸者，4名同住家人進行居家隔離，初步採檢陰性，至於旅館部分，12名員工都接種兩劑疫苗，9人陰性，3人陸續安排採檢；另旅館同時檢疫者有11人住同樓層，1人陽性，為今日公布美國境外移入的案16870，另有4人陰性，2人檢驗中，4人待採。還有9人為同旅館對應上下樓檢疫者，3人陰性，6人安排採檢中。

針對案16870，羅一鈞說明，是為30多歲本國籍男性先前在美國旅遊，在12/5入竟，入境當時唾液篩檢陰性，到同一防疫旅館進行居家檢疫，跟案16859住同層樓。

該案12/6有出現喉嚨痛右側扁桃腺種脹疼痛症狀也有回報追蹤管理衛生單位，安排醫師來跟他進行視訊診療，針對病症考量前一天入境檢查結果陰性，並無安排採檢，後面追蹤看起來是說她在開立藥物給個案服用後12/7仍有全身倦怠咳嗽症狀，12/8回報後沒有症狀，看起來症狀有好轉，不過在回溯旅館要進行採檢，該案被驗出陽性CT值31。

羅一鈞說，後續會進行基因定序比對，住同層樓房間相鄰會再安排請環境專家、區管中心、衛生局一起到旅館進行環境調查，看說是不是有些共同暴露情形，會針對這層樓監視器畫面做進一步了解。