柯P爆莫德納過期報廢！陳時中打臉稱「沒有」　下周屆效有11萬劑

記者洪巧藍／台北報導

台北市長柯文哲今（15）日在廣播節目中批評衛福部長陳時中沒有防疫相關專業，還爆料「前天開會的時候自己才知道，有一批莫德納疫苗已經過期報廢」。陳時中今（15）日受訪表示，目前沒有莫德納過期銷毀情況，不過確實有約11萬劑疫苗在12/21到期，正在積極調配。針對沒有專業的批評，陳時中笑說，稱調配疫苗是物流專業。

柯文哲於廣播節目中談及近期中研院研究人員染疫事件，他質疑指揮中心後面那排，跟自己都是都同一批老師教的，怎麼會這樣？主持人追問「陳時中呢？」柯文哲回「他是本來就沒有專業」、「這個不是他的專業」。

柯文哲進一步批評疫苗政策，台灣為了買疫苗砸8400億預算，結果送的比買的還多，前天開會的時候自己才知道，有一批莫德納疫苗已經過期報廢。

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▲陳時中出席立法院衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

陳時中今日赴立法院社福衛環委員會，中午休息受訪駁斥此事，莫德納完全沒有過期銷毀情況。陳時中說，確實在12月21日前有一些快要到期，台北市約1.7萬、新北有3萬多，量比較大，新北前段時間也有幫忙消化疫苗，中央也有在配合調配，希望不要過期，大家積極打。至於12/21整體有多少莫德納屆效，陳時中估約有11萬劑。

柯質疑防疫上沒專業？陳時中先笑了一聲，說「調配疫苗是物流專業，如何施打是專家委員會做判定，指揮中心負責協調和業務」，他也反問「到底有沒有專業？到現在都執行的很順利，一切都在目標一步步進行」。陳時中說，確實進貨量有時高高低低、有時過多、有時過少，但都一一克服困難，努力做。