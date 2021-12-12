　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

慶祝移民節　屏東勝利星村19組團體熱鬧踩街

▲今年全國移民節由內政部與屏東縣政府攜手，在「勝利星村生活文創園區」封街慶祝 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲今年全國移民節由內政部與屏東縣政府攜手，在「勝利星村生活文創園區」封街慶祝 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今年全國移民節由內政部與屏東縣政府攜手，於12日在「勝利星村生活文創園區」封街舉辦慶祝活動，以「南國共好、攜手前行」為主題，共19組團體以熱鬧的踩街遊行，熱鬧滾滾。

▲今年全國移民節由內政部與屏東縣政府攜手，在「勝利星村生活文創園區」封街慶祝 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲今年全國移民節由內政部與屏東縣政府攜手，在「勝利星村生活文創園區」封街慶祝 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

為增添移民節歡樂氣氛，今年特別舉行踩街活動，縣府社會處及內政部次長陳宗彥也特別和新住民及移工們一起踩街遊行進場，隊伍由千歲森巴鼓舞團首發，接續中東舞蹈團、安克隆樂團、墨西哥哈拉維舞團及屏東清真寺等華麗吸睛的異國服裝及多元文化表演，參加民眾也在遊行隊伍中興奮的揮舞母國國旗。

縣長潘孟安表示，屏東在台灣這塊土裡從不拒絕任何一個種子，無論是新住民朋友、移工、漁工等都在為這塊土地努力，我們需要更多文化的激勵與合作，台灣才能繼續向前行。

陳宗彥表示，今年的移民節選在位在國境之南的屏東，在現場的每個攤位都有自己的特色，且充滿當地國家獨有的民俗風情，這也是移民節一直以來所推動的目標。

這項活動並表揚編寫臺越重要法律名詞對照表，致力法律資訊平等的越南籍陳玉水；熱心推動文化交流及新住民培力的印尼籍馬月娥；致力同鄉中文教學及扮演勞資溝通橋樑的泰國籍他那哇等10位傑出新住民及移工朋友。

其中獲得頒獎肯定的越南籍移工蘇文學，具有英國耐火泥安裝證照及我國堆高機技術士執照，協助位於屏東的公司爭取國外訂單及多項國家級獎項，是許多新進同鄉的最佳導師，已經來台12年的蘇文學也說，熱情的臺灣人非常友善，讓他能夠放心在工作崗位上發揮所長。

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
新國民制服？　逛百貨驚見「這牌外套」被搬光
2021最強台劇是誰？　網爆肝推「2部」：一晚嗑完
金馬影帝癌逝看不到遺作　黃曉明崩潰！「最後身影」合作台灣導演
快訊／北車接種站宣布延長！「禮券照發」
機車1000km就換機油？　內行揭露「根本盤子」
2波冷空氣殺到！低溫15度時間出爐　一圖秒懂未來一週天氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

厚植強化地方防救災量能　慈濟基金會與名間鄉簽署合作備忘錄

嘉市北香湖大白熊聖誕雪景區正夯　「雪花燈光秀」濃濃北國風

慶祝移民節　屏東勝利星村19組團體熱鬧踩街

閃耀青春山海線「金」地標　金山立體停車場13日起試營運

基隆專勤隊結合民間團體網路直播　強力放送安心施打疫苗

台南棕幹線公車全線電動化　黃偉哲：歡迎民眾體驗綠能好行

重啟核四公投意願　黃偉哲嗆侯友宜不敢表態：還缺一個Guts！

為鳳梨釋迦解套！台東助攻行銷近40萬公斤　饒慶鈴：全面衝刺

皮夾裡的千元鈔不見了　東港警調數十支監視器抓到賊

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

雙手用力3下金屬扳手秒折斷... 「傳說中の大力士」手銬直接扯開

厚植強化地方防救災量能　慈濟基金會與名間鄉簽署合作備忘錄

嘉市北香湖大白熊聖誕雪景區正夯　「雪花燈光秀」濃濃北國風

慶祝移民節　屏東勝利星村19組團體熱鬧踩街

閃耀青春山海線「金」地標　金山立體停車場13日起試營運

基隆專勤隊結合民間團體網路直播　強力放送安心施打疫苗

台南棕幹線公車全線電動化　黃偉哲：歡迎民眾體驗綠能好行

重啟核四公投意願　黃偉哲嗆侯友宜不敢表態：還缺一個Guts！

為鳳梨釋迦解套！台東助攻行銷近40萬公斤　饒慶鈴：全面衝刺

皮夾裡的千元鈔不見了　東港警調數十支監視器抓到賊

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

他列民進黨執政「4大停電」　呼籲4個同意擺脫停電日子

51歲鍾麗緹「亮片衣熱舞」挨酸：老了還是穩重點！　高EQ回應

買加辣肉圓「整袋被擠爆」！他氣炸公審：太白爛　老闆傻眼了

厚植強化地方防救災量能　慈濟基金會與名間鄉簽署合作備忘錄

大肚子分4種！小腹凸「是屎囤太多」　她推刮油剷肉法一次看

早上剛領養貓咪　奴才醒來發現「右肩重重」轉頭秒被融化

柴燈初上？汪雙腳交叉「側臥樓梯間」　扶把手眼神嫵媚勾引奴才

魏如萱：我請人來示範怎麼叫　鏡頭秒照「超大咖嘉賓」全場嗨翻！

周天成世錦賽打頭陣直落二退泰國　僅花35分鐘收下開門紅

第11屆台灣小姐外景泳裝賽　林佳蘭、何妮臻榮獲冠亞軍

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

地方熱門新聞

線上客家慶典「謝平安」　邀民眾參加主祭

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

漲價第一個周末！阿堂鹹粥遭人潮擠爆

東石永靈宮百年做醮　打造逾十公尺烏魚子巨龍

視察雲149甲線座車受困　張麗善回應

中興新村柏油路面鋪好又挖　用路人崩潰

騎士天氣太冷氣喘發作　暖警伸援手

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

屏東女遭比特犬咬傷！飼主嗆：咬死算了

「快來救我！」雲林翁迷航20公里外魚塭區求救

2021斜坡上的藝術節登場　潮州警籲請勿違停

3小時開罰改裝車80件！

西螺福興宮太平媽駕前神童團　停團60年再度成立

更多熱門

相關新聞

金門「城鎮之心」啟用！樂翻了　一路滑到爽「放電好所在」

金門「城鎮之心」啟用！樂翻了　一路滑到爽「放電好所在」

金門「城鎮之心」是中央補助的前瞻工程計畫之一，也為地區指標性工程，基本完成體育館至雄獅堡一帶近12公頃的空間整合，及區域綠地與步道的串聯，使成為城區大型休憩場域，該計畫藉由11日下午舉行之「滑步車騎樂趣比賽」及「海濱公園草地音樂會」，宣告正式啟用。

萬丹消防分隊新建工程　今落成啟用

萬丹消防分隊新建工程　今落成啟用

屏東「推斜坡上藝術季」設施打站送白米

屏東「推斜坡上藝術季」設施打站送白米

小琉球迎王平安祭典　凌晨燒王船、送王駕圓滿落幕

小琉球迎王平安祭典　凌晨燒王船、送王駕圓滿落幕

倒數9天！59類人快接種　明年元旦「恐被戳鼻名單」一次看

倒數9天！59類人快接種　明年元旦「恐被戳鼻名單」一次看

關鍵字：

移民節勝利星村潘孟安陳宗彥縣長

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

快訊／金馬影帝涂們食道癌病逝　享壽61歲

鄧佳華救火女優是「170cm豪放系正妹」！長相曝光

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

周杰遭爆「逼女友吃避孕藥」首發聲：其實我是Gay

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」猛晃！男友脫衣嚇歪：菜花嗎

國小女兒「反著吃餐盒」　原因點醒萬人

蕾菈模仿許瑋甯放閃湯宇！遭飆粗話「哪比得上人家」

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

快訊／台電「變壓器起火」火光狂炸！搶救困難

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

到按摩店鬆一下　他爽完跪著爬出門

更多

最夯影音

更多
林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦
驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面