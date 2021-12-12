慶祝移民節　屏東勝利星村19組團體熱鬧踩街

▲今年全國移民節由內政部與屏東縣政府攜手，在「勝利星村生活文創園區」封街慶祝 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今年全國移民節由內政部與屏東縣政府攜手，於12日在「勝利星村生活文創園區」封街舉辦慶祝活動，以「南國共好、攜手前行」為主題，共19組團體以熱鬧的踩街遊行，熱鬧滾滾。

為增添移民節歡樂氣氛，今年特別舉行踩街活動，縣府社會處及內政部次長陳宗彥也特別和新住民及移工們一起踩街遊行進場，隊伍由千歲森巴鼓舞團首發，接續中東舞蹈團、安克隆樂團、墨西哥哈拉維舞團及屏東清真寺等華麗吸睛的異國服裝及多元文化表演，參加民眾也在遊行隊伍中興奮的揮舞母國國旗。

縣長潘孟安表示，屏東在台灣這塊土裡從不拒絕任何一個種子，無論是新住民朋友、移工、漁工等都在為這塊土地努力，我們需要更多文化的激勵與合作，台灣才能繼續向前行。

陳宗彥表示，今年的移民節選在位在國境之南的屏東，在現場的每個攤位都有自己的特色，且充滿當地國家獨有的民俗風情，這也是移民節一直以來所推動的目標。

這項活動並表揚編寫臺越重要法律名詞對照表，致力法律資訊平等的越南籍陳玉水；熱心推動文化交流及新住民培力的印尼籍馬月娥；致力同鄉中文教學及扮演勞資溝通橋樑的泰國籍他那哇等10位傑出新住民及移工朋友。

其中獲得頒獎肯定的越南籍移工蘇文學，具有英國耐火泥安裝證照及我國堆高機技術士執照，協助位於屏東的公司爭取國外訂單及多項國家級獎項，是許多新進同鄉的最佳導師，已經來台12年的蘇文學也說，熱情的臺灣人非常友善，讓他能夠放心在工作崗位上發揮所長。