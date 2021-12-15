彭博預言2022年八大黑天鵝　台海危機恐拖垮半導體產業鏈

▲彭博認為，台海危機恐拖垮半導體產業鏈。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

在飽受新冠疫情肆虐的年頭，太多預測最終無法兌現，對任何展望2022年的人而言，都應該停下來三思。包括彭博經濟研究在內的大多數預測機構都認為，明年的基本預測情境是「經濟強勁復甦、通膨降溫，貨幣政策從應急性寬鬆模式轉向」，不過可能影響這些預言的意外因素則有太多。

Omicron毒株、通膨居高不下、 聯準會首次加息、中國恆大危機、台海衝突、新興市場發生擠兌、硬脫歐、新歐元危機、中東「火藥桶」食品價格上漲，這些都可能是讓事態錯誤發展的導火線。

當然也有些事情可能比想像中好，像是各國政府決定保留財政支持措施等，如中國的「十四五」計畫。

以下是彭博預言2022年8大黑天鵝：

一、Omicron病毒、各國再度封鎖

Omicron的影響還未能確定，若症狀較輕，人們可能回歸到疫情前的生活，彭博預估2022年全球經濟成長率有望提高至5.1%，但如果各國再度封鎖，就算只封3個月，也可能讓成長率降到4.2%。民眾在家網購會讓全球運輸系統更堵塞，讓物價飆漲。

二、通膨威脅

目前通膨壓力因為多重因素積累，美國企業已大幅將薪資調高，俄羅斯與烏克蘭的衝突可能讓天然氣等能源價格上漲，極端氣候則可能導致糧價飆高。不過若疫情再度惡化，也可能因為需求降低而抑制能源價格。

三、聯準會升息

聯準會收緊貨幣政策常帶給市場衝擊，目前股市及房地產等泡沫吹得更大，讓這次緊縮循環會更加棘手。彭博預估，2022年「BEASTs」國家的新興經濟體可能受到最重打擊，像是巴西、埃及、阿根廷、南非及土耳其等。

四、中國經濟趨緩

中國經濟在2021年第3季停滯，不僅存在恆大等地產商危機，擴大防疫封鎖措施也會拖累經濟，彭博預估，中國2022年將成長5.7%，如果成長率再降至3%，將重創全球原物料商品市場。

五、歐洲政治動盪

義大利2022年1月將改選總統，可能讓聯合政府崩塌。法國總統馬克宏則將在4月的大選受到右派挑戰。如果義、法等關鍵國家由疑歐派掌權，歐洲央行則會失去政治支持，恐怕引發歐債危機。

六、財政政策的未來

各國政府在這一年間不斷發錢補貼民眾，不過多數國家已決定停止金援，不少家庭將大受影響。美國財政政策在2021年第2季從推動成長轉變為拖慢復甦，相關衝擊將延續至2022年。日本及中國則願意持續擴張財政支出，是2022年的異數。

七、地緣政治風險

如果台海緊張程度上升，不管是北京對台經濟封鎖或是共軍直接入侵，都會重創晶片供應，且捲入美國等主要經濟體。巴西大選將在2022年10月舉行，而土耳其反對派則在施壓讓2023年的大選提前至2022年，將牽動2大區域核心的變化

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八、糧價飆漲

新冠疫情及全球氣候異常已讓糧價不斷飆升，2022年可能會繼續上漲。2011年糧價暴漲時，中東就爆發「茉莉花革命」動亂，許多國家還存在當時的風險中。