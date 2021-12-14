2021台北燈節17日登場　「電子集章」可抽飯店住宿券、空氣清淨機

▲2021台北燈節-電子集章點位地圖。（圖／台北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

延期兩次的2021台北燈節將於12月17日登場，此次導入史上第一個會跳舞的主燈之外，還以AR技術設計虛擬導覽地圖，體驗完艋舺在地文化傳統特色，還可參加電子集章抽獎活動，有機會拿到空氣清淨機、飯店住宿券、全身垂直律動儀等好禮。

2021台北燈節「七彩八寶新世界」將於12月17日至12月26日登場，北市觀傳局14日介紹，除了導入科技打造史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，還以AR技術設計燈節專屬、艋舺特色的虛擬導覽地圖，讓民眾只要拿起手機，就可以瀏覽完整燈區與在地資訊，並深入體驗艋舺在地文化傳統特色，還能參加電子集章抽獎活動，有機會把空氣清淨機、飯店住宿券、全身垂直律動儀等好禮帶回家。

▲2021台北燈節AR虛擬燈區。（圖／觀傳局提供）

觀傳局表示，燈節10天期間加入「台北市政府」官方LINE@，點選專屬活動欄位，即可參加「2021 台北燈節電子集章」活動，民眾只要在燈區內三大區域「七彩八寶集章區」、「艋舺人文集章區」、「吃喝玩樂集章區」的50個點位中，分別湊齊5個章（共15個章），即可獲得一組抽獎序號，活動每人每日都能獲得一次抽獎機會，得獎名單將於12月28日下午4時在2021台北燈節官網、台北旅遊網FB上公佈。



【2021台北燈節電子集章活動辦法】

加入「台北市政府」官方LINE@，點選專屬活動欄位，即可參加「2021台北燈節電子集章」活動。

活動期間12月17日至12月26日至2021台北燈節場域中掃描QR Code，於集章三大區域「七彩八寶集章區」、「艋舺人文集章區」、「吃喝玩樂集章區」50個點位中，分別湊齊5個章（共15個章），即可獲得一組抽獎序號，填寫基本資料後即有1次抽獎機會。

活動期間12月17日至12月26日，每人每日都能獲得一次抽獎機會，活動期間每人最多共有10次抽獎機會，當日蒐集但未兌換之集點，可累計使用。

集點完成並填寫抽獎表單後，將由電腦隨機抽獎，並於2021年12月28日下午4時於2021台北燈節官網、台北旅遊網FB上公佈得獎名單。得獎者需於2021年12月29日至2022年1月14日上午10時到下午6時期間，前往指定地點憑相關身分證明兌換獎品。