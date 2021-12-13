台灣AV突竄紅！老司機卻喊「日本騎兵片屌打」　PTT指3關鍵

▲日本知名AV女優三上悠亞（左）；右為橋本有菜。（圖／翻攝自三上悠亞instagram／橋本有菜Twitter）

記者周亭瑋／綜合報導

日本情色文化發展蓬勃，在全球擁有不凡地位；不過，台灣近來AV聲量漸高，也越來越多人關注。就有老司機不解吐槽，「為什麼台灣AV無碼，還被日本騎兵AV屌打？」話題掀起討論，而鄉民也直指關鍵。

近期，先是YouTuber米砂跨足AV界擔任監製，推出成人版本《鮑魚遊戲》，再創事業巔峰；現在連鄧佳華也湊一腳，甚至是台灣AV片商「TWAV」主動找上門，雖然原本的女優不堪外界壓力，宣布辭演，但很快由170公分「豪放系女優」苡若接棒，讓輿論再衝一波高峰。

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▲米砂10月底推出的《鮑魚遊戲》大受歡迎。（圖／翻攝自Instagram／misa72600）

眼看台灣AV話題正夯，一名網友在PTT好奇發文，「swag、麻豆都是無碼真槍實彈的，日本AV則大部分是有碼騎兵片，而大多數男人比較喜歡看無碼步兵片，那為什麼他們在看過台灣AV後，還是覺得日本有碼比較好看？」

對此，老司機們直指3關鍵，其一是國內相關產業發展時間不長，再者女優多數採用素人，還有就是劇情有待加強，「國產AV重新起步也才兩年時間」、「要給國人進步的空間跟時間啦」、「日本都發展40年了吧」、「歷史積澱還不夠厚重，讓子彈再多飛一會兒」、「再5年就不好說了」、「臉跟身材都不行」、「內容有進步，但女優大多數素人，遠輸日本」、「真的質感差太多」、「台灣AV真的拍得很無感，一堆看就知道+9妹或失業酒店妹，然後劇情就是一言不和就修竿，儘管有劇情也極其隨便」。