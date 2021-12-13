【廣編】詩生活╳飲冰室茶集　攜手共創小小小詩集

圖、文／飲冰室茶集提供

當多數的人認為詩的價值不復存在時，有一群人在這時候，仍毅然決然地出版詩集，「詩生活」是位於台北赤峰街的詩集專賣店，「詩人店長」陸穎魚，從香港移居台灣，期許創造一個屬於現代詩愛好者的集散地。飲冰室茶集是致力於推廣詩的品牌，多年來透過包裝上的飲冰室茶集藝文館，邀請各領域的文字創作者撰寫詩篇，形成該品牌特有的「包裝文學」。

小小小詩集攜手28位詩人，有詩作洋溢著迷人想像與現代感、擅長運用文字營造情境的林婉瑜，作品充滿生活化與節奏感的徐佩芬，富有浩瀚系詩人之稱的零雨，以及陳繁齊、追奇、任明信等多位著名詩人。更聚集了許多來自不同領域的創作者，包含知名作家渺渺、不朽、獨立書店「青青的島」主理人 黃斐柔、攝影師 蔣雅文等，為著一樣的理念，一起參與企劃、撰寫詩作，並在詩集中獨家發表。

這是一套很小，但很認真的詩集，全套4組，每組7本小詩集加上獨家收藏讀詩週掛袋，讀者可以依照心情恣意擺放，隨著每天的心情挑選閱讀、沉浸其中。每天用一首詩的時間，提醒自己好好生活。

我的小小小詩集

12/8 – 1/23 募資上線中：https://zecz.ec/3poCnmw

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