彰基院長一天開17台刀！超扯手術排程表曝　醫諷：難道有分身？

▲彰化基督教醫院院長陳穆寬被控詐領健保費、霸凌醫師、性騷擾護理師。



圖文／鏡週刊

彰化基督教醫院院長陳穆寬，3年前以48歲的年紀登上院長寶座，號稱全台最年輕的醫學中心院長，但上任後爭議不斷，最近更被多名離職醫護人員指控偽造開刀房紀錄、詐領健保費，涉及不法。投訴者提出「手術排程表」，踢爆陳穆寬一天開17台刀，甚至人在台北開會，彰化都有掛他名的刀在進行，院內醫師嘲諷：「難道院長有分身術？」

一位從彰基離職的Ｃ姓醫護人員，拿著院內的「手術排程表」告訴本刊：「以今年9月2日為例，院長陳穆寬一個人占了11間開刀房，一共開了17台刀，真的很扯，難道他會分身嗎？」

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▼手術排程表顯示，陳穆寬1天開17台刀，就像會分身術。



Ｃ姓醫護人員解釋，這17台刀，不乏高難度的「口腔癌廓清」「舌癌手術」「喉癌喉部切除」及「頸部腫瘤摘除」，每項手術都得耗時7到10個小時，更離譜的是，不少時段還是6、7台刀重疊，看在專業人員眼中，只能用怵目驚心來形容。

另一位離職的Ｋ姓醫師也告訴本刊，彰基週四、週六的手術室，基本上都被陳穆寬占用，就連他在台北開醫學會，院內都有他掛名的手術在進行，毋庸置疑，多半是他手下幾位死忠的主治大夫主刀。Ｋ醫師說，幸好這幾位大夫的技術已經相當成熟，沒鬧過醫療糾紛，但陳穆寬的行為，已涉嫌詐領健保點數。

▼離職醫護人員投訴，每週四、週六，彰基的手術室（圖）幾乎都被院長霸占。



Ｋ醫師透露，一般主治大夫如果臨時有事，找「代刀醫師」為自己的患者進行手術，健保點數（醫師執業的實際酬勞）會共享，甚至全部給執刀醫師，但陳穆寬掛名的刀，收入都是他自己的。Ｋ醫師說，私立醫學中心院長的月薪約40到50萬元，公立醫院院長約20多萬元，因院長行政事務繁忙，手術不會太多，但陳貪婪無極限，讓屬下開刀，錢卻自己賺，估計他月收入超過百萬元。

▼彰化基督教醫院（圖）最近有大批名醫出走，其中不少是遭陳穆寬逼退。



律師鄭懿瀛指出，開刀記錄應屬準文書範疇，如果其上之簽名署押不實，自有可能構成刑法第215條「業務登載不實罪」，可處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。若行為人復持該偽造文書詐領健保補助，還可能構成刑法第339條第1項詐欺取財罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。



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