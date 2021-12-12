快訊／中研院女接觸者擴大採檢259人！　檢驗結果出爐

▲案16816接觸者匡列與採檢情形。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布中研院基因體研究中心P3實驗室人員確診，指揮中心今日更新匡列人數，105人居家隔離、34人自主健康管理、340人自我健康監測，另擴大採檢259人，其中居家隔離與自主健康管理139人採檢均為陰性，自我健康監測應採120人也全為陰性。指揮中心表示，自我健康監測是否要增加採檢人數，將持續由衛生單位評估。

該本土確定病例(案16816)為本國籍20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗。

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個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後確診，初步研判感染Delta變異株。該案基因定序也出爐，陳時中公布，全基因序列與中研院實驗室相符，現在可以判定跟社區不同，是實驗室的病毒。

中央研究院學術及儀器事務處處長陳建璋另針對實驗室狀況說明初步調查結果，該名研究助理曾經兩次被實驗鼠咬傷，值得注意的是，第二次被老鼠咬到的當天，P3實驗室同時有3個人分別操作不同病毒株，分別是武漢株、Alpha、Delta，其中個案是操作Alpha老鼠，不排除是實驗室內交互感染可能性。

陳時中表示，目前已釐清病毒不是從社區來，感染源在實驗室，經過基因定序清楚，也釐清染疫動物傳染的事件沒有在台灣發生，但為什麼會染疫有待進一步調查。至於環境採檢，陳時中說，實驗室外都是陰性，而實驗室內有幾個點採到陽性，包含桌面、門把等，也不排除環境中感染可能性。