借車被毀惹殺機！土城2惡煞猛砍停車場保全　搶走4000元逃跑被逮

▲戴男不滿機車遭被害人毀壞，竟找友人分持刀棍將它砍傷，地面滿佈被害人血跡。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市土城區12日凌晨2時許，中央路一段一棟社區大樓驚傳砍人案。警方獲報到場，發現傷者是大樓保全，經調閱監視器擴大追查後，得知持刀傷人的犯嫌只因不滿自己的機車遭被害人毀壞，賠償又談不攏，憤而找友人分持刀棍攻擊被害人，還搶走4000多元現金。警方在2小時內成功將2名犯嫌逮捕歸案，全案將依強盜、傷害罪嫌偵辦。

▲戴男與友人衝進管理室，對被害人一陣狂砍，警方到場拉起封鎖線採證。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，被砍的楊姓保全（20歲）日前借用戴姓男子（19歲）的機車，卻因故導致機車毀損，戴男希望楊男以5萬2千元直接買下機車，用購買代替修復，但是雙方就此談不攏爆發衝突，引起戴男殺機，竟找來另一名段姓友人（19歲）助陣，分持球棒、西瓜刀到楊男的工作地點下手。

戴男手拿西瓜刀，與手持球棒的朋友衝進社區地下一樓管理室，先是用球棒毆打楊男，戴男隨後抄起西瓜刀對他狂砍，見到楊男倒地仍不罷手，甚至搶走保全室內約4000元現金後逃離現場。警消到場，發現被害人左手、左腳均有撕裂傷，送往土城醫院急救無生命危險。

▲戴姓男子得逞後，與友人分乘機車逃逸。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方在現場拉起封鎖線進行採證，現場地面血跡斑斑，經調閱監視器積極查緝後，在案發後2小時內，陸續在中和區、新店區將涉案的戴男、段男帶回，全案將依強盜、傷害罪嫌偵辦。