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楊梅鐵皮倉庫驚見4.3噸爆竹煙火　重罰60萬！花20小時才清空

▲鐵皮倉庫內查獲近4噸半爆竹及各式煙火。（圖／桃園市政府局提供）

▲鐵皮倉庫內查獲堆積如山近4噸半爆竹及各式煙火。（圖／桃園市政府消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府消防局接獲民眾檢舉循線在楊梅區一處鐵皮倉庫內，查獲業者大量囤放爆竹煙火，總火藥量預估近4300公斤，消防局當場依爆竹煙火管理條例開罰負責人60萬元罰鍰和沒入外，並動員100人次耗費20多小時才搬完。

▲▼消防局動員100人次花費20多小時才搬完。（圖／桃園市政府局提供）

▲▼消防局動員100人次花費20多小時才搬完。（圖／桃園市政府消防局提供）

▲▼消防局動員100人次花費20多小時才搬完。（圖／桃園市政府局提供）

消防局在日前接獲檢舉前往楊梅區鐵皮倉庫內查緝爆竹，幸獲楊梅警分局上湖派出所員警的協助下，順利讓負責人開門進入調查，發現不但充斥著各式一般爆竹煙火，且總火藥量預估近4,300公斤。因負責人未依爆竹煙火管理條例第4條以安全方法進行儲存，也未依第22條投保公共意外責任險，儘管現場爆竹煙火有張貼合格標示，但未以安全方法進行不當儲存，使爆竹煙火暴露在不穩定環境之中，亦可能不慎引燃而造成重大傷亡。為保障公共安全，消防局當場依爆竹煙火管理條例第32條逕予沒入。

由於爆竹煙火堆積如山，消防局出動100人次進行搬運，期間消防弟兄小心翼翼的搬運爆竹煙火，以防止意外發生。經過20多小時的努力，終將該批爆竹煙火全數送運至合法安全儲存地點存放，並將依法處理該批違規爆竹煙火。

消防局局長謝呂泉表示，年關將近，業者為求在春節期間大賺利市，常有超量不當儲存及販賣之情形發生，同時呼籲，爆竹煙火一定要依爆竹煙火管理條例相關規定，以安全方法進行儲存、販賣，否則將面臨最重150萬元之罰鍰，盼業者不要以身試法。

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