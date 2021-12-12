抓不完！監警環假日強力執法　3小時開罰改裝車80件！

▲台南市政府聯合稽查與科技執法多管道同時展開，除以固定式聲音照相儀器增加執法效率，也加強移動式聲音照相取締，11日夜間聯合稽查勤務，3小時開罰改裝車80件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效防制高噪音車輛妨害安寧，避免噪音暴力擾民，台南市政府祭出聯合稽查與科技執法多管道同時展開，除以固定式聲音照相儀器增加執法效率，也加強移動式聲音照相取締，11日夜間聯合稽查勤務，3小時開罰改裝車80件！

為有效防制高噪音車輛妨害安寧，避免噪音暴力擾民，市警一分局依陳情熱點機動設置，另提升執法頻率，一分局連續2週週末夜間，結合台南市警交通警察大隊，會同台南市環保局、台南監理站等權責單位執行「監警環聯合稽查」專案勤務，於聯外道路台1線中華東路段加強執行稽查，遏阻車輛噪音擾寧。

11日夜間聯合稽查勤務，共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛76件(召回檢驗39件) ，環保局現場欄檢111件，噪音超標依噪音管制法第11、26條裁罰計有4件，限期實施複檢，警方指出依《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，若有改裝車燈、設高音喇叭、排氣管改裝（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）等，經認定違規屬實，即依道路交通管理處罰條例開罰。

環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片(包含車牌及排氣管)或影片至環保署噪音車檢舉網站（https://noisecar.epa.gov.tw）檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格依法開單處以新台幣1800元至3600元罰鍰。

市警一分局分局長方國璽呼籲車主，應遵守監理及噪音法規，切勿非法改裝排氣管或拆除消音器等製造高分貝噪音行為，或是夜間以重踩及重催油門等方式駕駛，警方會持續不定期、不定點利用夜間時段鎖定非法改裝噪音擾人的車輛，規劃聯合稽查專案主動攔查檢驗。