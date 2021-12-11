中研院女曾到淡江大學上課　陳時中證實：匡列1師12生集檢所隔離

記者嚴云岑／台北報導

中研院P3實驗室9日驚爆一名已離職女職員確診，教育部今天也公布一名新增個案，來自國內大專校院，教育部稍早證實，該名個案就是中研院染疫個案，因曾前往國內某大學進修推廣部學習語文，所以列為本土大專校院新增個案。指揮中心指揮官陳時中證實為淡江大學，已匡列日文課1名老師與12名學生入住集中檢疫所隔離，目前PCR採檢都是陰性。

前天《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，中研院P3實驗室人員染疫，讓台灣維持0本土確診35天破功，而根據教育部今（11日）公布最新統計資料，截至昨（10）日天為止，各級學校新增6例確診個案，其中1例為本土大專校院生，打破一個多月來「＋0」紀錄。

外界好奇新增1例來自本土大專校院，是否就是中研院已經離職的女職員，教育部坦承，的確就是該名女職員，該女曾前往國內某大學進修推廣部學習語言，因為染疫關係，所以列為本土大專生個案。

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《東森新媒體ETtoday》進一步追查，女學生上課大學地點在北市金華街上的淡江大學推廣教育處，而且就位在北市最熱鬧商圈之一的永康商圈附近；淡江大學僅回應，這要由疫情指揮中心來說明。陳時中也證實進修地為淡江大學，該地往來人潮多，如果只有坐捷運或公車短暫接觸，風險就比較低，但疫調會持續進行，看是否需要進行滾動式隔離。