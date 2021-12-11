中研院女染疫「感染源不明」　台大醫院長：環境污染可能性高

▲台大醫院院長吳明賢。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

中研院P3實驗室驚爆一名已離職女職員確診，曾遭Gamma株、Alpha株實驗鼠咬傷卻感染Delta病毒株，研判職場內個染可能性高，指揮中心將作基因定序釐清感染源。同樣有擁有P3實驗室的台大醫院院長吳明賢表示，操作環境病毒污染可能性高，過去已有多起調查報告指出，新冠病人房間、廁所臥房、水樓頭都有病毒存在，但詳情還有帶指揮中心調查。

《東森新媒體ETtoday》9日獨家掌握，中研院P3實驗室人員染疫，讓台灣維持0本土確診35天破功，中央流行疫情指揮中心隨後在正式宣布國內新增一本土病例，初判感染Delta病毒。

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台大醫院今（11）日舉辦「126週年院慶『尖端醫療現況與展望』研討會」，院長吳明賢接受媒體聯訪時表示，除了談及精準醫療、智慧醫療與尖端醫療三大發展方向，也對中研院染疫事件做出回應。

吳明賢表示，在新冠肺炎爆發之初，就有許多調查報告指出病患的廁所、臥房、水龍頭都曾驗出病毒，此次P3實驗室感染應該是單一事件，中研院、疫情指揮中心也有介入調查，且初步匡列隔離者都是陰性，如果未來兩週沒有新增個案，事件應該可暫告緩段落。

吳明賢另提到，在實驗室遭動物咬傷處理的SOP與醫護人員接觸到病患血液類似，若患者為B肝帶原，會馬上檢測是否有血液感染，也會進行相關處置。個案在實驗室遭實驗鼠咬傷，應該也有進行通報，一開始沒有驗出來，除了病毒有潛伏期外，也可能跟環境污染有關。

吳明賢表示，實驗室感控與照顧新冠病人一樣，最怕不知道病毒在哪裡。台大醫院在疫情期間照顧200多位確診病患，至今沒有任何一位醫護被感染。而過去實驗顯示，隔離衣、手套上都有病毒存在，若穿脫沒有遵照SOP，就容易有危險。但中研院女職員的感染途徑，還有待指揮中心做進一步釐清。